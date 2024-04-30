DÖVİZ KURLARI | Dolar kaç tl? 30 Nisan 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 30 Nisan 2024 gününde dolar / TL güne 32,4491 liradan başladı. Euro / TL ise 34,7260 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? 30 Nisan 2024 Euro, dolar, sterlin kaç tl? Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

DÖVİZ KURLARI | Dolar kaç tl? 30 Nisan 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 32,4491 liradan, Euro 34,7260 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar 30 Nisan dolar kaç tl? Dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? sorularını gündeme getiriyor. Peki, Dolar ne kadar? 1 dolar kaç tl? 30 Nisan 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte euro, dolar, sterlin fiyatları! Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

30 Nisan 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

30 Nisan 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 09.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 32,4491 TL 32,4587 TL Euro (€) 34,7260 TL 34,7460 TL İngiliz Sterlini (£) 40,6475 TL 40,6948 TL 1 Dolar (1 $) 32,4491 TL 32,4587 TL İsviçre Frangı 35,5423 TL 35,5600 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 09.30'da yazılmıştır.

Döviz Kurları

Döviz kurlarında 30 Nisan 2024 saat 09.30 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

Dolar ne kadar?

Dolar ($) Alış: 32,4491 TL

32,4491 TL Dolar ($) Satış: 32,4587 TL

Euro ne kadar?

Euro (€) Alış: 34,7260 TL

34,7260 TL Euro (€) Satış: 34,7460 TL

Sterlin ne kadar?

Sterlin (£) Alış: 40,6475 TL

40,6475 TL Sterlin (£) Satış: 40,6948 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 09.30'da yazılmıştır.

Dolar kaç tl?

Bugün İstanbul serbest piyasada 1 dolar alış 32,4491 liradan satış ise 32,4587 liradan işlem görüyor.

Döviz Kurlarında son durum

Döviz kurları haftaya sınırlı düşüşle başlamasının ardından haftanın ikinci gününe de aynı seyirde başladı. Kurlarda sınırlı düşüş görülse de Türk lirası karşısında yüksek seyri ise devam ediyor.