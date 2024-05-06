DÖVİZ KURLARI | Dolar kaç tl? 6 Mayıs 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 6 Mayıs 2024 gününde dolar / TL güne 32,2863 liradan başladı. Euro / TL ise 34,7677 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? 6 Mayıs 2024 Euro, dolar, sterlin kaç tl? Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

DÖVİZ KURLARI | Dolar kaç tl? 6 Mayıs 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 32,2863 liradan, Euro 34,7677 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar 6 Mayıs dolar kaç tl? Dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? sorularını gündeme getiriyor. Peki, Dolar ne kadar? 1 dolar kaç tl? 6 Mayıs 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte euro, dolar, sterlin fiyatları! Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

6 Mayıs 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

6 Mayıs 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 09.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 32,2863 TL 32,3049 TL Euro (€) 34,7677 TL 34,8013 TL İngiliz Sterlini (£) 40,5661 TL 40,6656 TL 1 Dolar (1 $) 32,2863 TL 32,3049 TL İsviçre Frangı 35,6480 TL 35,6867 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 09.30'da yazılmıştır.

Döviz Kurları

Döviz kurlarında 6 Mayıs 2024 saat 09.30 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

Dolar ne kadar?

Dolar ($) Alış: 32,2863 TL

32,2863 TL Dolar ($) Satış: 32,3049 TL

Euro ne kadar?

Euro (€) Alış: 34,7677 TL

34,7677 TL Euro (€) Satış: 34,8013 TL

Sterlin ne kadar?

Sterlin (£) Alış: 40,5661 TL

40,5661 TL Sterlin (£) Satış: 40,6656 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 09.30'da yazılmıştır.

Dolar kaç tl?

Bugün İstanbul serbest piyasada 1 dolar alış 32,2863 liradan satış ise 32,3049 liradan işlem görüyor.

Döviz Kurlarında son durum

Türk Lirası'nın dolar ve euro karşısındaki eriyişi sürüyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,3650 liradan, euro 34,8250 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 32,3630 liradan alınan dolar, 32,3650 liradan satılıyor. 34,8230 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 34,8250 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 32,3450 lira, euronun satış fiyatı ise 34,8410 lira olmuştu.