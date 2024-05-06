DÖVİZ KURLARI | Dolar kaç tl? 6 Mayıs 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?
Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 6 Mayıs 2024 gününde dolar / TL güne 32,2863 liradan başladı. Euro / TL ise 34,7677 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? 6 Mayıs 2024 Euro, dolar, sterlin kaç tl? Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!
DÖVİZ KURLARI | Dolar kaç tl? 6 Mayıs 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 32,2863 liradan, Euro 34,7677 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar 6 Mayıs dolar kaç tl? Dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? sorularını gündeme getiriyor. Peki, Dolar ne kadar? 1 dolar kaç tl? 6 Mayıs 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte euro, dolar, sterlin fiyatları! Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!
6 Mayıs 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?
6 Mayıs 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 09.30 itibariyle şu şekilde:
|Varlık
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|ABD Doları (USD / $)
|32,2863 TL
|32,3049 TL
|Euro (€)
|34,7677 TL
|34,8013 TL
|İngiliz Sterlini (£)
|40,5661 TL
|40,6656 TL
|1 Dolar (1 $)
|32,2863 TL
|32,3049 TL
|İsviçre Frangı
|35,6480 TL
|35,6867 TL
*Döviz ve dolar fiyatları 09.30'da yazılmıştır.
Döviz Kurları
Döviz kurlarında 6 Mayıs 2024 saat 09.30 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:
Dolar ne kadar?
- Dolar ($) Alış: 32,2863 TL
- Dolar ($) Satış: 32,3049 TL
Euro ne kadar?
- Euro (€) Alış: 34,7677 TL
- Euro (€) Satış: 34,8013 TL
Sterlin ne kadar?
- Sterlin (£) Alış: 40,5661 TL
- Sterlin (£) Satış: 40,6656 TL
*Döviz ve dolar fiyatları 09.30'da yazılmıştır.
Dolar kaç tl?
Bugün İstanbul serbest piyasada 1 dolar alış 32,2863 liradan satış ise 32,3049 liradan işlem görüyor.
Döviz Kurlarında son durum
Türk Lirası'nın dolar ve euro karşısındaki eriyişi sürüyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 32,3650 liradan, euro 34,8250 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 32,3630 liradan alınan dolar, 32,3650 liradan satılıyor. 34,8230 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 34,8250 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 32,3450 lira, euronun satış fiyatı ise 34,8410 lira olmuştu.