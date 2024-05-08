DÖVİZ KURLARI | Dolar kaç tl? 8 Mayıs 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 8 Mayıs 2024 gününde dolar / TL güne 32,2905 liradan başladı. Euro / TL ise 34,6965 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? 8 Mayıs 2024 Euro, dolar, sterlin kaç tl? Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

DÖVİZ KURLARI | Dolar kaç tl? 8 Mayıs 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 32,2905 liradan, Euro 34,6965 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar 8 Mayıs dolar kaç tl? Dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? sorularını gündeme getiriyor. Peki, Dolar ne kadar? 1 dolar kaç tl? 8 Mayıs 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte euro, dolar, sterlin fiyatları! Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

8 Mayıs 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

8 Mayıs 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 09.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 32,2905 TL 32,2959 TL Euro (€) 34,6965 TL 34,7107 TL İngiliz Sterlini (£) 40,2800 TL 40,3119 TL 1 Dolar (1 $) 32,2905 TL 32,2959 TL İsviçre Frangı 35,5025 TL 35,5218 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 09.30'da yazılmıştır.

Döviz Kurları

Döviz kurlarında 8 Mayıs 2024 saat 09.30 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

Dolar ne kadar?

Dolar ($) Alış: 32,2905 TL

32,2905 TL Dolar ($) Satış: 32,2959 TL

Euro ne kadar?

Euro (€) Alış: 34,6965 TL

34,6965 TL Euro (€) Satış: 34,7107 TL

Sterlin ne kadar?

Sterlin (£) Alış: 40,2800 TL

40,2800 TL Sterlin (£) Satış: 40,3119 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 09.30'da yazılmıştır.

Dolar kaç tl?

Bugün İstanbul serbest piyasada 1 dolar alış 32,2905 liradan satış ise 32,2959 liradan işlem görüyor.

Döviz Kurlarında son durum

Küresel piyasalarda, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin daha net sinyaller beklemeye başlaması yön arayışını öne çıkarıyor.

ABD'de bu hafta veri takviminin zayıf seyretmesi ve sözle yönlendirmede bulunan Fed yetkililerinin temkinli duruşunu koruması yatırımcıların risk iştahı üzerinde etkili oluyor.

Avrupa borsalarında dün de pozitif bir seyir izlenirken, yarın İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) açıklayacağı para politikası kararları yatırımcıların odağında bulunuyor.

Asya'da ise pay piyasaları Güney Kore hariç negatif bir seyir izlerken, bölgede gelecek hafta açıklanması beklenen büyük teknoloji şirketlerinin bilançoları öncesinde risk iştahının gerilediği görülüyor.

YURT İÇİNDE DURUM NE?

Ekonomi yönetiminin attığı adımlar TL varlıklara ilgiyi artırmaya devam ederken, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) dün, Şubat 2021'den bu yana ilk defa 282 baz puanın altına geriledi. Türkiye'nin CDS'i şu sıralarda 279,33 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, söz konusu harekette, basında yer alan, Türkiye'nin yurt dışı swap kanallarını açmak için adımlar attığına yönelik haber akışının etkili olduğunu ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Almanya’da sanayi üretimi, ABD’de toptan eşya stokları ve mortgage başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.400 ve 10.500 seviyelerinin direnç, 100.300 ve 10.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: