Döviz kuru, dil sınavlarını da vurdu

Hem zam hem de dolar kurundaki artış nedeniyle dil sınavları ücretleri ikiye katlandı. Geçen yıl 157 dolar olan TOEFL sınav ücreti 185 dolara çıkınca 2 bin 500 liradan 5 bin liraya fırladı.

Öğrencilerin yurt dışında eğitim almak için girdikleri TOEFL ve IELTS sınavlarının katılım ücretine çifte döviz kurundaki artış nedeniyle çifte zam gelmiş oldu.

Sözcü'nün haberine göre; Sınav ücretleri hem dolar karşılığı artırıldı hem de kur arttığı için TL karşılığı yükseldi. Geçen yıl 157 dolar olan TOEFL sınav ücreti 185 dolara çıktı.

Böylece TL bazında bir tek sınavın maliyeti yaklaşık 2 bin 500 liradan 5 bin liraya fırladı.

Öğrencilerin dil seviyelerini kanıtlamaları için ise çoğunlukla birden fazla kez sınava girmeleri gerekebiliyor. Zamları değerlendiren İngilizce Eğitmeni Metanet Dalgül, “Birçok öğrenci dolar kurunun da artmasıyla tavan yapan sınav ücretlerinden dolayı uluslararası sınavlar yerine, Türkiye için geçerli olan YDS sınavını tercih etmeye yöneliyorlar” dedi.