Döviz rezervlerindeki erime devam ediyor

Ekonomi Servisi

Bankacıların hesaplamalarına göre net rezervler geçen hafta, önemli bölümü Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz artışı öncesinde olmak üzere 4.5 milyar dolar civarında düşüş gösterdi.

Reuters’ın hesaplamalarına başvurduğu dört bankacı bir önceki hafta 19.6 milyar dolar olarak açıklanan net rezervlerde 22 Mart haftasında 4.4-4.6 milyar dolar bandında düşüş gerçekleştiğini hesapladı. Buna göre net rezerv yaklaşık 15.1 milyar dolara gerilemiş olacak.

Bankacılar rezerv kayıplarının neredeyse tamamının faiz kararı öncesi gerçekleştiğine dikkat çekti. Hesaplamalarına göre TCMB toplam rezervleri geçen hafta yaklaşık 4.1 milyar dolar azalışla 123.8 milyar dolara geriledi. Hesaplamalar, swap hariç net rezervin ise geçen hafta yaklaşık 5.5 milyar dolar azalışla eksi 65 milyar dolar civarına gerilediğini gösteriyor.