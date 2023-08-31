Dövizde son durum: Euro ve dolar yeniden yükselişe geçti

Kısıtlı gerilemenin ardından yeniden yükselişe geçen dolar/TL, dün yüzde 0,6 artışla 26,7013'ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 26,7140 seviyesinden işlem görüyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 26,7140 liradan, Euro 29,1640 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 26,7120 liradan alınan dolar, 26,7140 liradan satılıyor. 29,1620 liradan alınan Euro’nun satış fiyatı ise 29,1640 lira olarak belirlendi.

Salı günü doların satış fiyatı 26,5370 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 28,9140 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın geri kalanında faiz artırmayacağına yönelik iyimserlikle risk iştahı yükselse de Çin ekonomisindeki gelişmeler varlık fiyatlarını baskılamaya devam ediyor.

Dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyaller, ekonomik aktivitenin yavaşlamaya devam ettiğini gösterirken, bu durum Pasifik Okyanusu'nun iki cephesinde farklı fiyatlamalara sebep oluyor.

ABD'de açıklanan iş gücü piyasası verileri istihdam piyasasında yavaşlamanın hızlandığını gösterirken, Fed'in yılın geri kalanında faiz oranlarını sabit bırakacağına yönelik beklentiler güçleniyor.

ABD ekonomisinin ikinci çeyrek büyüme verisi yüzde 2,4'ten yüzde 2,1'e revize edilirken, ülke ekonomisinin ikinci çeyrekte beklenenden daha az büyüdüğünü ve istihdam artışının da beklenenden fazla yavaşladığını gösteren verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında politika faizini sabit tutacağına yönelik beklentiler yüzde 90'a yaklaştı.

Analistler, ABD'de bugün ve yarın açıklanacak verilerin de önemine dikkati çekerek, özellikle tarım dışı istihdam verisinin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydetti.

Söz konusu gelişmeler tahvil piyasalarında alış ağırlıklı bir seyri beraberinde getirirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, geçen hafta son 16 yılın zirvesini görmesinin ardından bugün yüzde 4,07'ye kadar geriledi.

Altının ons fiyatı da Fed'in "şahin" politikalarına son verebileceği beklentisiyle yükseliş eğilimini üst üste dördüncü iş gününe taşıyarak 1.945 dolara çıktı.

Söz konusu gelişmelerle New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,11, S&P 500 endeksi yüzde 0,38 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,54 artış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne karışık bir seyirle başladı.

AVRUPA’DA ENFLASYON VE RESESYON ETKİSİ

Avrupa borsalarında ise karışık bir seyir öne çıkarken, bölgede enflasyon ve resesyon ikilemi varlığını koruyor.

Dün Almanya'da açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 6,1 artarak beklentileri geride bırakırken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek dönem politikalarına yönelik belirsizlikler güç kazanmaya devam etti.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,09 yükselirken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,24 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,12 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de karışık seyirle başladı.

Asya piyasalarında Çin kaynaklı negatif haber akışı varlık fiyatlarını baskılamayı sürdürüyor.

Ülkenin en büyük gayrimenkul şirketlerinden Country Garden'ın temerrüde düşebileceği ihtimali risk algısını artırırken, bugün açıklanan veriler de ekonomik aktivitenin yavaşlamaya devam ettiğini gösterdi. Buna göre, Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 49,7'ye yükselse de daralmanın sürdüğüne işaret etti.

Japonya'da ise perakende satışlar temmuzda yüzde 6,8 ile beklentilerin üzerinde artarken, sanayi üretimi yüzde 2 azaldı.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 değer kaybetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

• 10.00 Türkiye, 2. çeyrek GSYH

• 10.55 Almanya, ağustos ayı işsizlik oranı

• 12.00 Euro Bölgesi, ağustos ayı TÜFE

• 14.00 Türkiye, PPK Toplantı Özeti

• 14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

• 15:30 ABD, temmuz ayı kişisel tüketim harcamaları, kişisel gelirler

• 15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları