Dövizde yüksek seyir devam ediyor: Dolar/TL zirve seviyesinin hemen altında

Geçtiğimiz hafta 27.22190 seviyesine ulaşarak tarihi rekorunu kıran dolar/TL, güne 26,9540 lira ile zirve seviyesine yakın başladı. Euro/TL ise güne 29,8510 liradan başladı.

İstanbul serbest piyasada dolar 26,9540 liradan, Euro 29,8510 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 26,9520 liradan alınan dolar, 26,9540 liradan satılıyor. 29,8490 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 29,8510 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 26,9540 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 29,9060 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR FED'İN FAİZ KARARI ÖNCESİ TEMKİNLİ

Küresel piyasalar, yarın ABD Merkez Bankası (Fed) ile başlayacak yoğun merkez bankası para politikası kararları öncesi temkinli seyrini sürdürürken, Çin'in ekonomiyi destekleyeceğine ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.

Dünya genelinde uzun süredir devam eden "şahin" politikaların sonuna yaklaşılırken, ABD ve Avrupa merkez bankalarının atacağı adımlar ile gelecek döneme ilişkin yönlendirmeler yatırımcıların odağında bulunuyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarın politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, Banka'nın enflasyonla mücadele kapsamında yıl sonuna kadar nasıl bir yol izleyeceğine yönelik belirsizlikler de devam ediyor.

Analistler, hala bazı Fed üyelerinin enflasyonun seviyesinden rahatsızlık duyduklarını belirterek, yarınki toplantıdan çıkacak kararların "şahin" politikaların sona erdiği yönünde olmayabileceğini söyledi.

Banka'nın enflasyon beklentilerini kontrol altına almak ve enflasyon seviyesindeki düşüşün devamı için kendisine alan bırakmak isteyebileceğini ifade eden analistler, bu durumda yıl sonuna kadar uygulanacak politikalara ilişkin net bir sinyal alınamayabileceğini kaydetti.

Ülkede açıklanan makroekonomik veriler, karışık bir görünüm ortaya koymaya devam ediyor.

ABD'de dün açıklanan öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine göre, temmuzda hizmet sektörü PMI 52,4 e gerilerken, imalat sanayi PMI 49'a çıkarak beklentileri aşmasına karşın hala 50'nin altında kalmaya devam ediyor.

İngiltere Merkez Bankası'ndan (BoE) yapılan açıklamada da PRA'nın Archegos ile ilgili risk yönetimindeki önemli başarısızlıkları nedeniyle Credit Suisse'e 87 milyon sterlin para cezası verdiği bildirildi.

Altının ons fiyatı, yeni güne yüzde 0,3 artışla 1.961 dolardan başlarken, Brent petrolün varil fiyatı Çin hükümetinin ekonomiyi destekleyici adımlarının petrol talebini artırabileceği beklentisiyle şu dakikalarda 82,7 dolarla yaklaşık son 3 ayın en yüksek seviyesinde seyrediyor.

Avrupa'da enflasyon baskısı ABD'ye göre daha güçlü kalmayı sürdürürken, dün bölge genelinde açıklanan öncü PMI verilerinin neredeyse tamamının beklentilerin altında kalması ekonomik aktiviteye dair endişeleri artırdı.

Almanya'da imalat sanayi PMI temmuzda 38,8'e ve Avro Bölgesi'nde de 42,7'ye gerileyerek son 38 ayın en düşük seviyesine indi.

Analistler, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ekonomik aktivitedeki yavaşlamaya karşın enflasyonla mücadele kapsamında 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakıldığını belirterek, perşembe günkü faiz kararı ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamaların önemine dikkati çekti.

Bölgede özellikle çekirdek enflasyonda görülen "inatçı" seyrin ECB'nin politika alanını daralttığını aktaran analistler, resesyon ve enflasyon ikilemindeki politika yapıcıların vereceği sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olacağını kaydetti.

Asya'da pay piyasaları, güne Japonya hariç pozitif seyirle başladı.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

• 10.00 Türkiye, temmuz ayı kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi

•11.00 Almanya, temmuz ayı Ifo iş dünyası güven endeksi

• 17.00 ABD, temmuz ayı CB tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksi

• 17.00 ABD, mayıs ayı konut fiyat endeksi