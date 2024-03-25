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Down Sendromlu Futsal Milli Takımı finale çıktı

Spor
  • 25.03.2024 06:00
  • Giriş: 25.03.2024 06:00
  • Güncelleme: 25.03.2024 08:27
Kaynak: AA
Down Sendromlu Futsal Milli Takımı finale çıktı
Fotoğraf: AA

Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, Antalya’da düzenlenen 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları’nda (Trisome Oyunları) Meksika’yı 5-2 yenerek finale çıktı.

Akdeniz Üniversitesi Mavi Spor Salonu’nda oynanan yarı final maçında, ay-yıldızlı takım ilk yarıyı 5-0 önde tamamladı. İkinci yarıda konuk takım iki gol bulmasına karşın, karşılaşmadan 5-2 galip ayrılan milli takım finale yükselmeyi başardı.

Karşılaşma sonrasında sporcular büyük mutluluk yaşadı. Milli takım, finalde Brezilya-İtalya maçının galibiyle karşılaşacak.  

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