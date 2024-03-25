Down Sendromlu Futsal Milli Takımı finale çıktı
Kaynak: AA
Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, Antalya’da düzenlenen 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları’nda (Trisome Oyunları) Meksika’yı 5-2 yenerek finale çıktı.
Akdeniz Üniversitesi Mavi Spor Salonu’nda oynanan yarı final maçında, ay-yıldızlı takım ilk yarıyı 5-0 önde tamamladı. İkinci yarıda konuk takım iki gol bulmasına karşın, karşılaşmadan 5-2 galip ayrılan milli takım finale yükselmeyi başardı.
Karşılaşma sonrasında sporcular büyük mutluluk yaşadı. Milli takım, finalde Brezilya-İtalya maçının galibiyle karşılaşacak.