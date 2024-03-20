Down Sendromluların Olimpiyatı Antalya’da

Spor Servisi

"Down sendromlu sporcuların olimpiyatı" olarak nitelendirilen ve 33 ülkeden 488 sporcunun katılacağı Trisome Oyunları, bugün Antalya'da açılış seremonisiyle başlayacak.

Dünya Down Sendromlu Sporcular Federasyonu (SUDS) tarafından düzenlenen Trisome Oyunları'nın ikincisi konumundaki 2024 organizasyonuna; futsal, basketbol, atletizm, yüzme, cimnastik, judo, tenis ve masa tenisi branşlarında 33 ülkeden 488 sporcu ile antrenör, idareci ve refakatçinin de olduğu 800'ü aşkın katılımcı bekleniyor.

İlk kez İtalya'nın Floransa kentinde 2016 yılında düzenlenen Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nın (Trisome) ikincisi, Türkiye'nin ev sahipliğinde 20-26 Mart tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin 8 branşta 86 sporcu ile madalya mücadelesi vereceği 2024 Trisome Oyunları'nın açılış seremonisi bugün saat 11.00'de Antalya Spor Salonu'nda yapılacak.

Organizasyona, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Japonya, İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Çekya, Azerbaycan, Macaristan, Hırvatistan, İrlanda, Arnavutluk, Arjantin, Avusturalya, Brezilya, Bulgaristan, Yeni Zelanda, Norveç, Polonya, Güney Afrika, Venezuela'nın da aralarında bulunduğu 33 ülke sporcuları kayıt yaptırdı.

Antalya'da oyunlar, 8 branşta 5 ayrı spor tesisinde gerçekleştirilecek. Atletizm ve cimnastik, Zeytinköy Spor Kompleksi'nde, futsal, basketbol, judo ve masa tenisi, Antalya Spor Salonu'nda, yüzme, Antalya Yüzme Havuzu'nda, tenis ise ATK Tenis Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.