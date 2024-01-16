Dr. Delibalta: Acile başvurularda ciddi artış var

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Güler Delibalta, “Kış mevsimine geçişle birlikte üst solunum yolu enfeksiyonları sıklığı artıyor. Acile ve polikliniklere başvuru sayısında ciddi artış var. Telaşa kapılmayalım fakat koruyucu önlemleri almaya özen gösterelim” uyarısında bulundu.

Üst solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle acile başvuranların sayısının arttığını söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Güler Delibalta, uyarılarda bulundu.

Birden fazla virüsün sebep olduğu solunum yolu enfeksiyonlarının 2024 yılında da görüldüğünü ifade eden Delibalta, “Geçen yıl Covid-19, influenza ve RSV virüslerinin bir arada görüldüğü birçok vakaya şahit olmuştuk. Bu yıl da aynı durum söz konusu. Salgının Ocak ayı boyunca da devam edeceğini düşüyoruz” dedi.

"SEMPTOMLAR UZUN SÜRÜYOR"

Hastaların birbirine benzer semptomlar gösterdiğini ifade eden Uzm. Dr. Delibalta, “Hastalar genellikle 38 derecenin üstünde ateş, öksürük, boğaz ağrısı, kas ve eklem ağrıları, bulantı ve halsizlik şikayetleriyle geliyorlar. Semptomlar yoğun ve uzun süre devam edebiliyor. Erişkinlerde influenza daha fazla görülürken çocuklarda çoğunlukla RSV virüsü görülüyor. Covid-19 vakalarında da sayıca artış var. Semptomlar birbirine benzerlik gösteriyor fakat tedavi yaklaşımları ve izolasyon süreleri farklı” diye konuştu.

"GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMALI"

Bulaşı önlemek için koruyucu önlemlerin alınması konusunda uyarılarda bulunan Dr. Güler Delibalta, şöyle devam etti:

"RSV, influenza ve Covid-19 gibi hastalıklar genellikle solunum yoluyla bulaşır. Bu nedenle salgından korunmak için kalabalık ortamlarda bulunmamaya, hastaysak maske takmaya ve hasta kişilere temastan kaçınmaya özen gösterilmeli. Ayrıca özellikle havlu, makyaj malzemesi vb. eşyaları da bireysel kullanmaya dikkat etmeliyiz."