Dr. Ergün Demir yıldızlara uğurlandı

Gazetemize yazılarıyla katkı veren Doktor Ergün Demir, yıldızlara uğurlandı. Demir'in cenaze törenine, yüzlerce yol arkadaşı katıldı.

HABER MERKEZİ

Doktor Ergün Demir, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Demir, kalp krizi nedeniyle geçtiğimiz gün yaşama veda etti. İzmir Tabip Odası Üyesi ve eski Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şube Başkanı olan Dr. Ergün Demir, gazetemize yazılarıyla katkı veriyordu.

Demir'in cenaze töreni, İzmir Narlıdere Cem Evinden kaldırıldı ve Narlıdere Yukarıköy Mezarlığı'na gömüldü.

Cenaze törenine Ergün'ün ailesi ve yol arkadaşlarının yanı sıra; Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, siyasi partiler, KESK, Tabip Odası, TMMOB temsilcileri ve üyeleri katıldı. Törene ayrıca, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik ve Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin çelenk gönderdi.

Törende yol arkadaşları konuşmalarıyla Ergün Demir'i andı.

“KUTUP YILDIZIMIZDI”

Törende konuşan İzmir Tabip Odası Başkanı Süleyman Kaynak “Acımız çok büyük. Bundan sonra hayatımıza eksik devam edeceğiz. Ergün etrafına hep örnek oldu. Herkese güzellikler iyilikler yaptı. Çalışkanlığı herkese örnek oldu. Sağlık çalışanları için büyük bir değerdi. İnsan olarak da öyle. Bizim kutup yıldızımızdı. Kendisinden öğreneceğimiz daha çok şey vardı. Işıklar içinde uyusun” dedi.

“DEVRİMCİ YOLUMUZUN NEFERİYDİ”

SOL Parti İzmir İl Başkanı Kadir Bülbül ise “Acı büyük olunca konuşmak zorlaşıyor. Ergün emekçilerin hekimiydi. Kim zordaysa onun yanında olurdu. Ergün aynı zamanda bizim devrimci yolumuzun neferiydi. Onunla mücadele etmek bizim için onurdu. Büyük kaybımız oldu. Güle güle arkadaş” ifadelerini kullandı.

“YAZILARI BİZE IŞIK OLDU”

Gazetemizin Yayın Koordinatörü İbrahim Varlı, “Tarifsiz bir acı içindeyiz. Halkın, halkının doktoruydu. Büyük bir değerdi. Gazetemize büyük katkılar sağladı. Yazıları bizlere ışık oldu. O yüce emeğine, o yılmayan mücadelesine saygılar olsun. Onu çok özleyeceğiz” diye konuştu.

“YERİ DOLMAYACAK”

Demir ile gazetemize ortak imzalı yazılar yazan Dr. Güray Kılıç ise törende şunları söyledi:

“Dostumu kaybettim. Uzun süre beraber çalıştık. Mücadele etmek nedir, ondan öğrendim ve yaşadım. İnanılmaz çalışkan bir insandı. Örgütlü mücadeleye inanırdı. Haksızlığa karşı hep öfkeliydi. Türkiye’nin yoksulları, yaşlıları, yoksunları, hak kaybına uğrayanları, emekçileri; onlarla dertlenen, onların sorunlarını sürekli izleyen, kamuoyuna yansıtan en yakın destekçilerini kaybettiler. Sabırlı ve titiz bir araştırmacıyı kaybettik. Samimi, içten, vazgeçmeyen, inatçı mücadele insanını kaybettik. Yeri dolmayacak.”

“YOKSULUN HEP YANINDAYDI”

Yol arkadaşlarından Cemal Çakıcı ise “Halkın doktoruydu. Yoksulun hep yanında oldu. Devrimci kimliğiyle onu tanıdık. Her zaman mücadelenin içindeydi. Uğurlar olsun” dedi.