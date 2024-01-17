Dr. Metehan Akbulut, son yolculuğuna uğurlandı: "Savunduğu değerler bize emanet"

Yaşamını emek ve özgürlük mücadelesine adayan TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu Başkanı ve SOL Parti üyesi Dr. Metehan Akbulut, bugün Antalya’da toprağa verildi. Cenaze töreninde konuşan SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen, "Sözümüz olsun, ömrü boyunca savunduğu değerleri, devrimci mücadele bayrağı bize emanet" dedi. Akbulut, gazetemiz BirGün'ün de kurucularındandı.

Doktor Metehan Akbulut, bugün düzenlenen törenlerin ardından Antalya Ermenek Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Türkiye’nin son 35 yılında emek ve demokrasi mücadelesinin her aşamasında yer alan Türk Tabipleri Birliği (TTB) İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu Başkanı, Antalya Tabip Odası Genel Sekreteri ve SOL Parti üyesi 57 yaşındaki Dr. Metehan Akbulut dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Akbulut için bugün 12.30’da Antalya Nazım Hikmet Kongre Salonu’nda bir tören düzenlendi. Yoğun katılımın olduğu törende, Akbulut’un devrimci mücadelesine ilişkin konuşmalar yapıldı.

“MÜCADELESİ HERKESE ÖRNEK OLMALI”

SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş, törendeki konuşmasında Metehan Akbulut'un çocuk yaşından itibaren devrimcilerle birlikte olduğunu ve üniversitede Devrimci Gençlik mücadelesinin içinde yer aldığını belirtti.

Akbulut’un ÖDP’nin, Haziran Hareketi’nin ve SOL Parti’nin militanı olarak mücadele ettiğini dile getiren Taş, “Hayatin her alanında, meslek odasında, sendikada, siyasal alanda kesintisiz bir devrimci mücadele verdi. Bu mücadele herkese örnek olmalı” dedi.

Saat 15.00’te Ermenek Mahallesi'nde bulunan evinde gerçekleştirilen törenin ardından Akbulut, Ermenek Mezarlığı’nda toprağa verildi.

“LİBERAL SALDIRININ KARŞISINDA KARARLILIKLA DURDU”

Burada bir konuşma yapan SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen, Metehan Akbulut’a dair şunları söyledi:

“Bütün ömrünü, şimdi üzerini örten yıldızlı yumruk yolunda yaşadı. Devrimci Gençlik'ten ÖDP'nin kuruluşuna yeniden ayağa kalkanlarla omuz omuza yürüdü. Haziran'dan SOL Parti'ye uzun yürüyüşün her anında o vardı. Devrimci hareketimize karşı gelişen liberal saldırı dalgası karşısında kararlılıkla duran, onun cüretli seslerindendi. Devrimci gençliğimizin abisiydi. Yıldızlı yumruk yolunda kararlı, inatçı, yürekli bir devrimciyle birlikte mücadele etmenin onuruyla doluyum. Çok sevdik onu, çok üzgünüz. Sözümüz olsun, ömrü boyunca savunduğu değerleri, devrimci mücadele bayrağı bize emanet. Gözlerimizden eksilmeyecek yıldızlarımız size söz, son nefesimize kadar bayrağınızı dalgalandıracağız; sokak sokak, meydan meydan.

Akbulut, gazetemiz BirGün’ün de kurucularındandı.