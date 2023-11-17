Dream Theater'ın eski solisti Dominici hayatını kaybetti

Bir dönem Dream Theater'da yer alan solist Charles Dominici, 72 yaşında hayatını kaybetti. Grup, Dominici için taziye mesajı yayınlarken solistin ölüm sebebi henüz belli değil.

ABD'li progresif metal grubu Dream Theater'ın 1987-1989 yılları arasında solistliğini üstlenen Charlie Dominici, 72 yaşında hayatını kaybetti. Dominici'nin ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

Dream Theater'ın 'When Dream And Day Unite' albümünde yer alan ABD'li müzisyenin ölümüne ilişkin grubun kurumsal Twitter (X) hesabından taziye mesajı yayınlandı.

Beyond being a great singer, he was an incredibly talented songwriter, a well-rounded musician on both guitar and keyboards, and a long-time friend even after his departure from the band. pic.twitter.com/kX31ebqAfn — Dream Theater (@dreamtheaternet) November 17, 2023

Açıklamada "Harika bir şarkıcı olmasının ötesinde, inanılmaz derecede yetenekli bir söz yazarı, hem gitar hem de klavyede çok yönlü bir müzisyen ve gruptan ayrıldıktan sonra bile uzun süreli bir arkadaştı. Charlie'nin beklenmedik ölümü Dream Theatre ailesindeki herkes için büyük bir kayıptır ve bu son derece zor dönemde Dominici ailesine en derin taziyelerimizi sunmak istiyoruz" denildi.