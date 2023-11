Dream Theater'ın eski solisti Dominici hayatını kaybetti

ABD'li progresif metal grubu Dream Theater'ın 1987-1989 yılları arasında solistliğini üstlenen Charlie Dominici, 72 yaşında hayatını kaybetti. Dominici'nin ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

Dream Theater'ın 'When Dream And Day Unite' albümünde yer alan ABD'li müzisyenin ölümüne ilişkin grubun kurumsal Twitter (X) hesabından taziye mesajı yayınlandı.

Beyond being a great singer, he was an incredibly talented songwriter, a well-rounded musician on both guitar and keyboards, and a long-time friend even after his departure from the band. pic.twitter.com/kX31ebqAfn