DSİ lojmanlarında Kuran kursu

Devlet Su İşleri’nin Ankara’daki lojmanlarında Ramazan Ayı boyunca, “Hanımlara özel Kuran kursu ve mukabele” etkinlikleri düzenleyeceği öğrenildi.

Mustafa BİLDİRCİN

İktidarın tercih ve yönlendirmeleri ile toplumsal yaşamın tümü dini referanslar ile düzenlendi. Türkiye'de tüm yurttaşların tek bir inanca mensup olduğu düşüncesiyle oluşturulan politikalar, kamu kurumlarına kadar sıçradı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün, Ankara’da yer alan lojmanında Ramazan Ayı’na özel Kuran kursu düzenleyeceği ortaya çıktı.

DSİ Genel Müdürlüğü, “Kuran Kursu ve Mukabele” konulu duyuruyu personelin mailine gönderdi. Duyuruda, “Hanımlara özel” Kuran kursu düzenlendiği belirtildi.

ADRES LOJMAN

6 Mart’ta başladığı öğrenilen Kuran kursunun adresi ise DSİ Apart Lojmanları oldu. Kursların hafta içi ve Cumartesi günleri saat 10.00 ile saat 13.30 arasında düzenleneceği bildirildi.

FİŞLENME KORKUSU

BirGün’e konuşan DSİ personeli, uygulamanın doğru olmadığını kaydetti. DSİ’nin bir kamu kurumu olduğunu ifade eden personel, “Herkes inancını yaşamak ile elbette özgür ancak bunun için Kuran kursları var. Kuruma ait, kurum personelinin kaldığı konutlarda bir Kuran kursu açılması doğru değil” dedi. Kurumda, “Fişlenme korkusu” da olduğunu savunan personel, “Kursa gitmeyenler fişlenir mi diye korkuyoruz. Bir kamu kurumunda dini etkinliklerin yapılmasına en başta samimi inananların itiraz etmesi gerekiyordu” ifadelerini kullandı.

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ÖĞLEN ARASINDA KURS

Diyanet İşleri Başkanlığı’nca 2018 yılında kamu çalışanlarının, “Öğlen arasında Kuran öğrenmek istiyoruz” talebinde bulunduğu gerekçesiyle başlatılan proje devam ediyor. Proje kapsamında, kamu personeline öğlen tatilinde yarım saat süreyle Kuran kursu verilebiliyor.