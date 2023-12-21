DSÖ: “Açlık ve hastalık Gazze’de daha fazla ölüme yol açacak”

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamada, “Açlık ve hastalık Gazze’de daha fazla ölüme yol açacak” denildi.

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana saldırılarına devam ettiği Gazze'de kıtlık riski her geçen gün artıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamada, “Açlık ve hastalık Gazze’de daha fazla ölüme yol açacak” ifadeleri kullanılarak, “Açlık Gazze’yi kasıp kavuruyor ve bu durumun en çok çocuklar, hamile ve emziren kadınlar ile yaşlılar arasında Gazze genelinde hastalıkları arttırması bekleniyor” denildi.

“Gazze’deki nüfusun yüzde 93’ü açlık, yetersiz gıda ve yüksek düzeyde yetersiz beslenme ile karşı karşıya”

Gazze’nin "felaket düzeyinde gıda güvensizliği" ile karşı karşıya olduğunu aktaran DSÖ, kıtlık riskinin "her geçen gün arttığını" vurguladı. DSÖ, “Gazze’deki nüfusun yüzde 93’ü açlık, yetersiz gıda ve yüksek düzeyde yetersiz beslenme ile karşı karşıya” ifadelerini kullandı. Her 4 haneden en az 1’inin felaket koşullarıyla karşı karşıya olduğunu aktaran DSÖ, bölgede insanların basit bir öğünü karşılayabilmek için mallarını satmaya ve diğer aşırı önlemlere başvurduğunu belirtti.



“GAZZE'DE BULAŞICI HASTALIKLAR HIZLA ARTIYOR"

Gazze’de bulaşıcı hastalıkların arttığına dikkat çeken DSÖ, “Gazze’de halihazırda bulaşıcı hastalıklar hızla artıyor. Ekim ortasından bu yana 100 binden fazla ishal vakası rapor edildi. Bunların yarısı 5 yaşın altındaki küçük çocuklar ve vaka sayıları çatışmadan önce bildirilenlerin 25 katı. 150 binden fazla üst solunum yolu enfeksiyonu ile çok sayıda menenjit, deri döküntüsü, uyuz, bit ve suçiçeği vakası bildirildi. Birçok kişide sarılık belirtileri görüldüğü için hepatitten de şüpheleniliyor” dedi.

Açlığın vücudun savunmasını zayıflattığına ve hastalıklara neden olduğuna dikkat çeken DSÖ, “Yetersiz beslenme, özellikle hayat kurtarıcı sağlık hizmetlerine erişimin olmadığı bir ortamda çocukların ishal, zatürre ve kızamık gibi hastalıklardan ölme riskini artırır. Çocuk hayatta kalsa bile, büyümeyi engellediği ve bilişsel gelişimi bozduğu için yaşamı boyunca etkilerini görür” dedi.

Emziren annelerinde yetersiz beslenme nedeniyle yüksek risk altında olduğunu ifade eden DSÖ, “0-6 ay arasında anne sütü bir bebeğin alabileceği en iyi ve en güvenli gıdadır. Bu, özellikle içme suyuna erişimin son derece kısıtlı olduğu durumlarda çocuğu beslenme yetersizliklerinden ve ishal gibi ölümcül hastalıklara yakalanmaktan korur” açıklamasını yaptı.

GAZZE'DE 4 BİN 500 KİŞİYE BİR DUŞ, 220 KİŞİYE BİR TUVALET DÜŞÜYOR

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze’de 1,9 milyon Filistinlinin yerinden edildiğine dikkat çeken DSÖ, “Bunların 1,4 milyondan fazlası aşırı kalabalık barınaklarda kalıyor. Bugün Gazze’de ortalama olarak her 4 bin 500 kişiye bir duş ve her 220 kişiye bir tuvalet düşmekte. Temiz su kıtlığı devam etmekte. Bu koşullar bulaşıcı hastalıkların yayılmasını kaçınılmaz kılmaktadır” dedi.



DSÖ açıklamasında, “Zaten yeterince acı çekmiş olan Gazze halkı şimdi de açlık ve işleyen bir sağlık sistemiyle kolayca tedavi edilebilecek hastalıklar nedeniyle ölümle karşı karşıya. Buna bir son verilmelidir. Gıda ve diğer yardımlar çok daha büyük miktarlarda ulaştırılmalıdır. DSÖ acil insani ateşkes çağrısını yinelemektedir” ifadelerini kullandı.