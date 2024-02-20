DSÖ Direktörü'nden tüm ülkelere 'pandemi anlaşması' çağrısı

DSÖ Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünyanın yeni bir salgına hazırlıklı olmadığını belirterek tüm ülkeleri "pandemi anlaşması"nı imzalamaya davet etti. Ghebreyesus, dünyanın yeni bir salgına hazırlıklı olmadığını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, pandemi anlaşmasının imzanlanması yönünde çağrı yaptı.

Ghebreyesus; anlaşmanın, aşı ve ilaç gibi salgınla mücadelede kullanılan araçların ve önemli bilgilerin paylaşılmasını kolaylaştırmak amacıyla imzalanmasının önemine dikkat çekti.

Covid-19 salgını sırasında yaşanan pek çok sorunun hala devam ettiğini belirten Ghebreyesus, dünyanın yeni bir salgına hazırlıklı olmadığını söyledi.

Ghebreyesus, CNN'de katıldığı programda salgın dönemi ve sonrasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"HASARI EN AZA İNDİREBİLİRİZ"

Kovid-19 salgınında "zamanında ve şeffaf" bilgi paylaşımı ve küresel koordinasyonda yaşanan sorunların hala sürdüğünü ifade eden Ghebreyesus, dünyanın yeni bir salgına hazırlıklı olmadığını kaydetti.

Ghebreyesus, aşı ve ilaç gibi salgınla mücadelede kullanılan araçların ve önemli bilgilerin paylaşılmasını kolaylaştırmak için tüm ülkeleri "pandemi anlaşmasını" imzalamaya çağırarak, "Gördüğümüz kadarıyla, sistemimizde boşluklar var. Bir şey olursa, hazırlıklı olmadığımız için her şey olabilir. Ama biz buna anında müdahale edebilir ve böylece hasarı en aza indirebiliriz" ifadelerini kullandı.