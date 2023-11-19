DSÖ: Gazze'deki Şifa Hastanesi artık hizmet veremiyor

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in ablukası ve saldırısı altındaki Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin artık hizmet veremediğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin artık hizmet veremediğini bildirdi.

Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, DSÖ'nün, yüksek risk taşıyan bir görevi yürüten Birleşmiş Milletler (BM) değerlendirme heyetine Şifa Hastanesi'nde öncülük ettiğini belirtti.

"Heyet, hastanenin artık hizmet veremediğini gördü. Su, yiyecek ve yakıt yok, tıbbi malzemeler tükendi." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, bu içler acısı durum, bebekler de dahil hastaların durumu göz önüne alındığında, sağlık çalışanlarının artık orada hayat kurtarıcı bakım alamayacak hastaların tahliyesi için destek talep ettiğini kaydetti.

Ghebreyesus, "Acil bir tahliye planı geliştirmek için ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz ve bu planın tümüyle kolaylaştırılmasını talep ediyoruz. Sağlığın ve sivillerin korunması çağrımızı yineliyoruz. Mevcut durum dayanılmaz ve savunulamaz. Şimdi ateşkes" ifadelerini kullandı.