DSÖ: Saldırılardan dolayı Gazze’deki Şifa Hastanesi'ne erişimi kaybettik

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken DSÖ, Şifa Hastanesi'ne erişimin artık imkansız olduğunu duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze’nin kuzeyinde bulunan Şifa Hastanesi'ne yönelik saldırılardan endişe duyduklarını ve hastaneye erişimin artık imkansız olduğunu açıkladı.

DSÖ Genel Direktörü Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus dün yaptığı açıklamada, Şifa Hastanesi'ne düzenlenen saldırılar sebebiyle DSÖ çalışanlarıyla iletişim kuramadıklarını ve hastaların durumları hakkında bilgi alamadıklarını belirtti.

Ghebreyesus, “DSÖ ve ortaklarımız, devam eden baskının başlamasından bu yana Gazze'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi'ndeki sağlık personeliyle irtibatı kaybetti ve hastaların durumu ve gerekli bakımı alıp almadıkları hakkında bilgi arıyoruz. Şifa'ya erişim artık imkansız ve sağlık çalışanlarının gözaltına alındığına dair haberler var.

Bugün Şifa'ya yapılması planlanan bir ziyaret, güvenlik yetersizliği nedeniyle iptal edilmek zorunda kaldı. Devam eden bu durum (saldırılar), hastanenin asgari düzeyde de olsa işlevini yerine getirmesini etkileyebilir ve insanları kritik, hayat kurtarıcı bakımdan mahrum bırakabilir.

Bir kez daha tekrarlıyoruz: hastaneler savaş alanı değildir. Uluslararası insani hukuka uygun olarak korunmalıdırlar” ifadelerini kullandı.