DSÖ uyardı: Covid'in yeni varyantı küresel çapta hızla yayılıyor

DSÖ, Covid-19'un varyantı JN.1'in dünya çapında hızla yayıldığı uyarısında bulundu. Açıklamada varyantın kış aylarında etkili olacabileceği belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Covid-19'un varyantı JN.1'in dünya çapında hızla yayıldığı uyarısında bulundu.

BBC'nin aktardığına göre Omicron'un bir alt varyantı olan JN.1, Hindistan, Çin, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde gözlendi.

DSÖ'den yapılan açıklamada mevcut aşıların koruma sağladığı ancak Covid-19 ve diğer enfeksiyonların kış aylarında artabileceği belirtildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre ise JN.1, şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde en hızlı büyüyen varyant durumunda. Ülkedeki enfeksiyonların %15-29'unu JN.1 varyantı oluşturuyor.

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı, JN.1'in şu anda bir laboratuvarda analiz edilen pozitif Covid testlerinin yaklaşık %7'sini oluşturduğunu açıkladı.

KIŞ AYLARINDA ARTIŞ YAŞANABİLİR

Ajanstan yapılan açıklamada JN.1 ve diğer varyantlara ilişkin mevcut verilerin izlenmeye devam edileceği belirtildi.

DSÖ'nün risk değerlendirmesinde "Bu varyantın, özellikle kış mevsimine giren ülkelerde diğer viral ve bakteriyel enfeksiyonların artmasıyla birlikte koronavirüs vakalarında bir artışa neden olabileceği tahmin edilmektedir" denildi.

Ancak DSÖ, Covid ile hastaneye başvuran kişilerle ilgili veri bildiren ülke sayısının önemli ölçüde azalması nedeniyle, sağlık üzerindeki etkisini belirlemek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu söylüyor.

DSÖ, hastalıktan korunmak için şu tavsiyelerde bulundu: