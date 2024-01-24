DSÖ uyarı yapmıştı: Sağlık Bakanı Koca'dan X hastalığıyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, DSÖ'nün uyardığı X hastalığına ilişkin yaptığı açıklamada, "Gerçek hayatta karşılığı yok. Siz rahat olun. Ve kendinizi soğuk algınlığından koruyun" ifadelerine yer verdi. X hastalığının Covid-19'dan 20 kat daha ölümcül olduğu iddia ediliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) "hazır olma" uyarısı yaptığı Covid-19'dan 20 kat daha ölümcül olduğu iddia edilen Disease (X) hastalığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Koca, "Gerçek hayatta karşılığı yok. Siz rahat olun. Ve kendinizi soğuk algınlığından koruyun" açıklaması yaptı.

Koca'nın açıklaması şöyle:

"Farzımuhal Hastalık. DSÖ’nün verdiği isimle X hastalığı. Gerçek hayatta karşılığı yok. İleride bir gün bir salgın yaşanacak olursa, ona hazırlıksız yakalanmamak için yapılan çalışmalarda teorik anlamda geçiyor. Siz rahat olun. Ve kendinizi soğuk algınlığından koruyun."

Farzımuhal Hastalık. DSÖ’nün verdiği isimle X hastalığı. Gerçek hayatta karşılığı yok. İleride bir gün bir salgın yaşanacak olursa, ona hazırlıksız yakalanmamak için yapılan çalışmalarda teorik anlamda geçiyor. Siz rahat olun. Ve kendinizi soğuk algınlığından koruyun. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 24, 2024

İlk kez 2018 yılında adı geçen ve son günlerde artan öksürük, ateş ve halsizlik şikayetleri sonrası yeniden gündeme gelen Disease (X) hastalığı endişe yaratmıştı.

DSÖ UYARI YAPMIŞTI

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, "X hastalığına karşı hazır olun" uyarısında bulunarak, ülkelerin bu ortak düşmanı ele almak için mayıs ayına kadar pandemi anlaşmasına varmalarını umduğunu dile getirmişti.