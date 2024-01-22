DSÖ’den Davos’ta ‘Hastalık X’ uyarısı: Salgına dönüşebilir

Dünya Sağlık Örgütü'nün Genel Direktörü Ghebreyesus, ‘Hastalık X’ olarak tanımladığı gizemli hastalığın dünyada bir salgına dönüşebileceği uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, yeni bir salgın hastalık konusunda uyarıda bulundu.

Davos'ta katıldığı oturumda konuşan Ghebreyesus, gizemli bir hastalık olarak tanımladığı ‘Hastalık X’in salgın haline gelebileceğini söyledi.

Hazırlıklı olunmasını isteyen Ghebreyesus, "Hastalık X"in corona virüsü salgınından 20 kat daha ölümcül olabileceğini söyledi. 2021 yılının başında bu hastalıkla ilgili bir analiz yayınlayan DSÖ, hastalığın 75 milyon insanın ölümüne sebep olabileceğini ve her 5 yılda bir yeni bir salgın haline gelebileceğini aktardı.

Sözcü'nün aktardığına göre Davos'taki Dünya Ekonomi Forumu'na katılan Ghebreyesus, "Mayıs ayında bütün ülkelerin ortak düşman olan pandemiye karşı bir anlaşmaya varmalarını umut ediyorum" dedi.

"HAZIRLIKSIZ YÜZLEŞMEMELİYİZ"

Ghebreyesus, "Olabilecek bilinmeyen şeyler var ve herhangi bir şeyin olup olmayacağı değil, ne zaman olacağı önemli, bu yüzden bilmediğimiz hastalıklar için bir yer tutucuya ihtiyacımız var" dedi. Ghebreyesus küresel konferansta, "Covid-19 sırasında birçok insanı kaybettik çünkü onları yönetemedik. Kurtarılabilirlerdi ama yer yoktu. Yeterli oksijen yoktu. Peki ihtiyaç olduğunda genişleyebilecek bir sisteme nasıl sahip olabilirsiniz" ifadesini kullandı.

Anlaşma yoluyla ortak bir müdahalenin dünyanın başka bir salgına daha iyi tepki vermesine yardımcı olacağını söyleyen Ghebreyesus, şunları kaydetti: "Olabilecek bir şeyi önceden tahmin etmek daha iyidir çünkü tarihimizde birçok kez olmuştur ve buna hazırlanmak gerekir. Bazı şeylerle hazırlıksız yüzleşmemeliyiz; bilinmeyen bazı şeylere de hazırlanabiliriz.”