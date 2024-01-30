DSP'den emekliler için 'seyyanen zam' teklifi: Rakam paylaşıldı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyinde olması gerektiğini belirterek, "Yerel seçimin yaklaştığı bu süreçte bahsettiğimiz kesimlere en az 5 bin lira seyyanen zam yapılmalı" ifadelerini kullandı.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Memurlara yapılan seyyanen zammın memnuniyet verici olduğunu ancak çalışan ile emekli memur maaşları arasında ciddi bir fark oluştuğunu aktaran Aksakal, "45 bin lira olan bir çalışanın maaşı, emeklilikte 19-20 bin seviyesine düşüyor. Bu şekilde çalışan bir memur da emekliliği ertelemeyi tercih ediyor. Bu da devletimize kıdem tazminatı konusunda çok sıkıntı yaratacaktır" dedi.

DSP'NİN TEKLİFİNİ AÇIKLADI

DSP'nin konuya ilişkin tekliflerini paylaşan Aksakal, "Teklifimiz, en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyinde olmasıdır. Yerel seçimin yaklaştığı bu süreçte bahsettiğimiz kesimlere en az 5 bin lira seyyanen zam yapılmalı ancak seyyanen zam herkese eşit değil, maaş farklarını daraltacak şekilde yapılmalı" diye konuştu.

FAİZ DEĞERLENDİRMESİ

DSP Genel Başkanı Aksakal, olağanüstü gelişmeler dışında faiz artışlarının da yapılmaması gerektiğini belirterek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine de Eylül 2024'ten sonra başlaması görüşünde olduklarını kaydetti.