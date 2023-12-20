DSP Genel Başkanı Önder Aksakal asgari ücret talebini açıkladı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, asgari ücretin 20 bin TL olması gerektiğini söyledi.

AKP’ye desteğini açıklayarak listelerinden seçime giren ve millet vekili seçilen Önder Aksakal asgari ücret beklentisini açıkladı.

Aksakal, yaşanan ekonomik sıkıntıların en çok etkilediği kesimlerin başında yer alan asgari ücretli çalışanların bir nebze olsun rahat nefes alabilmesini sağlayacak kararın belirlenmesini temenni ettiklerini söyledi. Asgari ücretin bundan böyle yılda bir kere belirleneceği öngörüldüğü için 2024 enflasyon ihtimali de göz önüne alınarak, asgari ücret tutarının 20 bin lira seviyelerinde tespit edilmesinin uygun olacağını söylediklerini hatırlatan Aksakal, "Bu kez biraz daha somut yaklaşmak gerekirse asgari ücrete devlet sübvansiyonu çok yüksek oranda olmalıdır. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin işçi çıkarmasının önüne geçilmeli, istihdam özendirilmelidir" diye konuştu.