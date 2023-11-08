DSP, yerel seçimde Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini açıkladı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, yerel seçimlere ilişkin, "1392 seçim çevresinde Cumhur İttifakı adaylarının kazanması üzerine kurgulanacak süreçte elbette öncelik partilerin değil ittifakın başarısı esas olacaktır" açıklamasını yaptı.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini bildirdi.

Aksakal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DSP'nin 12. Olağan Kurultayı'nın 3 Aralık 2023 Pazar günü TESİŞ Sendikası Salonu'nda gerçekleştireceğini bildirdi.

Önder Aksakal, 31 Mart 2024 seçimlerinin bugüne kadar olan yerel seçimlerden biraz daha farklı bir özellik taşıdığına dikkati çekerek, "Zira 14-28 Mayıs’ta yapılan Milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimleri ile toplumsal yaklaşım, Cumhuriyet'imizin 100. yılıyla örtüşen bir anlayışa evrilerek Cumhur İttifakı öncülüğünde kuruluş değerlerimizin konsolide edilmesini sağladı" ifadesini kullandı.

Aksakal, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi bu yerel seçimlerle birlikte daha da kalıcı ve daha da güçlü olabilmesi için yerel seçimlerin de Cumhur İttifakı bileşenleri ile kazanılması ve artık bundan böyle siyasetin iktidar kanadının da ana muhalefet kanadının da Cumhur İttifakı yapısından çıkması sağlanmalıdır. Bu kapsamda olmak üzere Sayın Cumhurbaşkanı'mızla bir görüşme gerçekleştirdik, AK Parti ve DSP kurmaylarının görüşmeleri önümüzdeki günlerde başlayacak. 1392 seçim çevresinde Cumhur İttifakı adaylarının kazanması üzerine kurgulanacak süreçte elbette öncelik partilerin değil ittifakın başarısı esas olacaktır."