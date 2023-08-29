Dubaili şirket keseyi açtı: Hedef bu kez Evyap Limanı

HABER MERKEZİ

Dubai merkezli DP World, İzmit Körfezi’ndeki Evyap Limanı’nı satın almak için Rekabet Kurumu’na başvurdu. Kurumun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, DP World FZE, Evyap Deniz İşletmeciliği Lojistik ve İnşaat A.Ş.'nin belirli hisselerini ve tek kontrolünü devralmak üzere başvuru yaptı.

Ülkenin 4’üncü büyük özel limanı unvanına sahip Evyapport, kişisel bakım ve temizlik ürünlerine dair markalarla tanınan Evyap Grubu tarafından 2004’te kuruldu.

Evyapport’a talip olan DP World, ülkede Yarımca Limanı’nda faaliyetlerini sürdürüyor. DP World Yarımca Limanı'nın 2016 Mayıs’taki resmi açılışına dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile video konferans yöntemiyle AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan katılmıştı. 2017’de Türkiye Varlık Fonu’na devredilen İzmir Alsancak Limanı'nın geçen günlerde Körfez ülkelerine satışı gündeme gelmişti.

‘KONUTA VATANDAŞLIK’

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Katar merkezli medya kuruluşu Al-Jazeera’ya röportaj verdi. Yerlikaya, “yabancıların vatandaşlık almasına ilişkin sürecin durduğu iddialarını” yalanlayarak, "Konut satışı karşılığı vatandaşlık alma süreci durmadı, gayrimenkul alanlar 2-3 ay içerisinde vatandaş oluyor” dedi.