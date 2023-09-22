Dubaları metrobüs yoluna atarak ilerledi: "Bunun adı düpedüz cinayete teşebbüs"

İstanbul'da bir araç sürücüsü, yolda bulunan dubalara çarparak metrobüs yoluna devirdi. Şahsın, karşı yönden gelen metrobüslere kaza yaptırmaya çalıştığı iddia edilirken, görüntülere tepki gösteren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, "Bunun adı; düpedüz cinayete teşebbüs" dedi.

İstanbul'da bir araç sürücüsü, çalışma olduğu için önlem amaçlı koyulan dubaları çarparak metrobüs yoluna devirdi.

Şahsın, karşı yönden gelen metrobüslere kaza yaptırmaya çalıştığı iddia edildi.

Devrilen dubalar nedeniyle metrobüsler tehlike atlatırken, yaşananlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, hızla ilerleyen araç sürücüsünün metrobüsler karşı yönden geldiği esnada dubalara çarptığı görüldü.

Sosyal medyada yayılan görüntüleri Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketleyerek X (Twitter) hesabından paylaşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, "Bunun adı; düpedüz cinayete teşebbüs" yorumunu yaptı.