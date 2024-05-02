Dublin için son iki bilet: Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final maçlarında bugün Olimpik Marsilya ile Atalanta, Roma ile de Bayer Leverkusen karşı karşıya gelecek.
Kaynak: Spor Servisi
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final ilk maçları, bugün (2 Mayıs Perşembe) oynananacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, TSİ 22.00'de başlayacak mücadelelerde Olimpik Marsilya (Fransa) ile Atalanta (İtalya), Roma (İtalya) ile de Bayer Leverkusen (Almanya) karşı karşıya gelecek.
Yarı final rövanş müsabakalarının 9 Mayıs'ta oynanacağı Avrupa Ligi'nde final heyecanı, 22 Mayıs'ta İrlanda'daki Dublin Arena'da yaşanacak.