Dublin için son iki bilet: Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final maçlarında bugün Olimpik Marsilya ile Atalanta, Roma ile de Bayer Leverkusen karşı karşıya gelecek.

Spor 02.05.2024 10:37 Giriş: 02.05.2024 10:37

Güncelleme: 02.05.2024 10:41 Kaynak: Spor Servisi

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Fotoğraf: AA (Arşiv)