Düğünde 2 kişiyi yaralayan maganda tutuklandı

Muş’ta düğünde havaya ateş açarak 2 gencin yaralanmasına sebep olan maganda tutuklandı.

Muş merkeze 26 kilometre uzaklıktaki Yazla köyünde düğün merasiminde tabancayla havaya ateş açarken 2 kişiyi yaraladığı tespit edilen D.A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen D.A, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Yaralı Y.Y'nin (16) Van'da, R.K'nin (17) de Muş'taki hastanelerde tedavileri devam ediyor.