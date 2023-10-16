Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Düğünde 2 kişiyi yaralayan maganda tutuklandı

Muş’ta düğünde havaya ateş açarak 2 gencin yaralanmasına sebep olan maganda tutuklandı.

Güncel
  • 16.10.2023 20:14
  • Giriş: 16.10.2023 20:14
  • Güncelleme: 16.10.2023 20:17
Kaynak: iHA
Düğünde 2 kişiyi yaralayan maganda tutuklandı
FOTOĞRAF: İHA

Muş merkeze 26 kilometre uzaklıktaki Yazla köyünde düğün merasiminde tabancayla havaya ateş açarken 2 kişiyi yaraladığı tespit edilen D.A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen D.A, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Yaralı Y.Y'nin (16) Van'da, R.K'nin (17) de Muş'taki hastanelerde tedavileri devam ediyor.

Maganda kurşunu yine can aldı
BirGün'e Abone Ol

 

 

 