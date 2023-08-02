Düğünde attığı silahla bir çocuğun yaralanmasına neden olan bekçi tutuklandı

Düğünde attığı silahla Trabzon'da 9 yaşındaki bir çocuğun yorgun mermi ile yaralanmasına yol açan bekçi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düğünde attığı silahla Trabzon'da 9 yaşındaki bir çocuğun yorgun mermi ile yaralanmasına yol açan bekçi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesine bağlı Uğurlu Mahallesi'nde 29 Temmuz tarihinde annesiyle yolda yürürken göğsüne yorgun mermi isabet eden Alperen Yavuz (9) yaralandı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde ameliyatla kurşunun çıkarılması sonrası hayati tehlikeyi atlatan Alperen taburcu edildi. Yorgun merminin isabet etmesi sonucu yaralanan Alperen'in failinin bulunması için Trabzon İl Jandarma Komutanlığı JASAT unsurları bölgede araştırmalarına başlarken, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğünce ”Atış İstikameti Belirleme Kiti” ile olay yeri incelemesine başladı. Jandarma Kriminal Şube Müdürlüğü envanterinde olan “Atış İstikameti Belirleme Kiti” atışın geldiği yönü tam olarak göstermesi üzerine araştırmalarını yoğunlaştıran JASAT dedektifleri yön istikametinde kuş uçumu bin 204 metre mesafede bir düğün olduğunu belirledi. Düğün bölgesinde çalışmalarını yoğunlaştıran Jandarma Kriminal Şube Müdürlüğünce atış bölgesinde bulunan 16 şahıstan atış artığı tespiti için svap alınırken, atış yaptığı tespit edilen H.Ş. (32) ile H.N.'nin (62) silahlarına balistik inceleme için Cumhuriyet Savcısının talimatı ile el konuldu. Trabzon İl Jandarma Komutanlığınca kurye görevlendirilerek bulguların vakit kaybetmeden incelenmesi ve olayın aydınlatılması için Ankara Jandarma Kriminal Daire Başkanlığına delilleri aynı gün götürülürken, bulgular üzerinde ivedilikle incelemeye başlayan Jandarma Kriminal Daire Başkanlığınca silahlar, atış artıkları, düğün bölgesinde toplanan kovanlar ve Alperen Yavuz'un vücudundan çıkarılan çekirdek üzerinde incelemeye başlandı. Yapılan incelemeler sonucu mağdur çocuğun sırtından çıkarılan çekirdek ile H.Ş. (32) isimli mahalle bekçisinin silahının eşleşmesi üzerine Jandarma Kriminal Daire Başkanlığınca uzmanlık raporu hazırlanarak Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile şüpheli H.Ş. jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, bu akşam saatlerinde çıkarıldığı savcılıkça sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "Kasten Yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.