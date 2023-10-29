Düğünde istek şarkı kavgası: Bir kişi yaşamını yitirdi

Aydın'da Emrah Kabakoğlu ve Gülseren Coşkun çiftinin düğününde istek parça yüzünden çıkan kavgada kalbine bira şişesi saplanan damadın amcası hayatını kaybetti.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yapılan bir düğünde istek şarkı yüzünden gelin ve damat tarafı arasında kavga çıktı. Kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Jandarma, olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

DHA'nın haberine göre olay, dün saat 23.30 sıralarında Pirlibey Mahallesi'nde meydana geldi. Emrah Kabakoğlu ve Gülseren Coşkun çiftinin düğününde çalınacak şarkı yüzünden gelin ve damat tarafı arasında gerginlik yaşandı. Oyun pistinde başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede damadın amcası Oktay Kabakoğlu'nun kalbine bira şişesi kırığı saplandı. Kabakoğlu'nun ağabeyi Mehmet Kabakoğlu da bıçaklandı. Eşref Koç ise başına vurulan bira şişesiyle yaralandı.

Ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Oktay Kabakoğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Jandarma, olayın ardından kayıplara karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.