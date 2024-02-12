Düğünde uzun namlulu tüfekle ateş açan şahıslar yakalandı

Başakşehir’de düğün esnasında uzun namlulu silahlarla havaya ateş açan magandalar, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı.

Başakşehir’de düğün esnasında uzun namlulu silahlarla havaya ateş açan magandalar, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı.

Başakşehir’de geçtiğimiz günlerde bir düğün konvoyunda 2 kişi, uzun namlulu silahlarla havaya ateş açtı. Polis ekipleri, yapmış olduğu çalışma sonucunda havaya ateş açan kişilerin Y.K. ve S.A. olduğunu tespit etti. Yakalanan şahısların üzerinden 2 uzun namlulu silah ve 3 şarjör çıktı. 2 şahsın yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.