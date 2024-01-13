Duisburg, faşist partiye geçit vermedi

Gencay Sözüdoğru / Mülheim an der Ruhr

Irkçı Afd partisinin kasım ayında Postdam ṣehrinde bir villada organize ettiği gizli toplantı geçtiğimiz günlerde basına yansımıṣtı.

İṣ adamlarından, politikacılara birçok ünlü nazi ve iṣbirlikcisinin baṣta Alman vatadaṣı dahi olmuṣ göçmen kökenlileri de kapsayacak ṣekilde geri gönderilmeleri konuṣulmuṣtu. Böylesi bir toplantının yankıları sürerken dün baṣta Berlin ve Hamburg ṣehirlerinde binlerce aktivistin katıldığı protesto gösterileri düzenlendi. Bugün ise yine Duisburg ṣehrinde Afd'nin ünlü faṣist figürleride davet ettiği bir toplantı organize etmesi üzerine Sol Parti Almanya'nın da aralarında olduğu birçok siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütlerinin çağrısı ile kitlesel bir gösteri düzenlendi. Binlerce göstericinin katıldığı eylem Duisburg ṣehrinin son yıllarda gördüğü en kitlesel gösterilerden biriydi. Sol Parti adına yapılan açıklamada " AFD ve diğer ırkçı faşist parti ve kuruluşlarının ciddi bir şekilde büyümesinin sorumlusu vahşi kapitalist saldırganlık nedeniyle sosyal, siyasal ve ekonomik olarak etkilenen kitlelere alternatif çözüm yolları oluşturmaktan uzak duran başta hükümetler olmak üzere, siyasal parti ve kuruluşlardır.

Bizler çaresiz değiliz! 6 Örgütlü kötülük karşısında alternatif çözül yolları oluşturarak başka bir yaşam, başka bir dünyayı mümkün kılacağız.

Bizler Almanya tarihini iyi biliyoruz buna bilmeyenler, faşizim heveslileri dönüp 1945 de ne olduğuna iyi baksınlar. Bu hevesten vazgeçmezseler sonları farklı olmayacaktır.

Bizler buradayız, burada kalarak insanların kardeşçe bir arada yaşadıkları daha demokratik bir Almanya’yı hep birlikte inşaa edeceğiz!" denildi.