Dumanı üstünde şarkılar

Hazırlayan: Işıl ÇALIŞKAN

KRONİKLEŞEN DUYGULARA KUŞBAKIŞI

Rock müziğin ülkemizdeki önemli temsilcilerinden Redd, yeni single çalışması ‘Tedavi Zor’u, RDD Music etiketiyle müzikseverlerle buluşturdu. Şarkı, hastalıklı duygusal ve çevresel faktörlerin insan hayatındaki etkilerini konu alıyor. Pandeminin yarattığı kronikleşen sorunların altını çizen parça kendine özgü müzikal anlatısını indierock ve elektronik müzik soundlarıyla harmanlayarak sunuyor. Şarkının sözleri grubun vokalisti Doğan Duru’ya, müziği Doğan Duru ve grubun gitaristi Güneş Duru’ya, düzenlemesi ise grup üyelerine ait. Şarkının mix’i grubun davulcusu Berke Özgümüş’ün imzasını taşıyor.

2023 yılının mart ayında single olarak yayınladıkları “Hortlaklar”, “Buda Buuu”, “Şehrime Baharlar Gelecek”, “Şimdi Seni Bulsam” şarkılarıyla ardı ardına üretmeye devam eden grup, albümde toplanacak şarkılara son olarak Tedavi Zor’u eklemiş oldu. Her şarkıda albüme ulaşmanın yarattığı heyecanla müziğin sesini açın ve kendinizi notalara bırakın…

EN ŞEFFAF HALİYLE MÜZİKAL CÜMBÜŞ

Alternatif müziğin temsilcilerinden Ezgi Aktan, 8 parçalık bir albümle müzikseverlerin karşısında. Aktan’ın dördüncü albümü Şeffaf, Ada Müzik etiketiyle yayınlandı. Bugün itibarıyla dijital platformlardan da dinlenebilen albümün en büyük özelliklerinden biri önce plak formatında yayınlanmasıydı. Aktan’ın duru sesinden yankılanan şarkılar pandemi döneminde yazılmış. Sözü ve müziği Aktan’a ait olan 8 parça müzikal olarak bir çeşitlilik sunuyor. Öyle ki her parçanın düzenlemesi farklı isimlere ait: Efe Demiryoğuran, Cihangir Arslan, Evren Arkman, Vehbi Can Uyaroğlu, Cenk Erdoğan, Çağatay Kadı, Selim Aydın ve Volkan Başaran… Aktan’ın ismiyle müsemma albümü dinleyiciyle olan ilişkisindeki “Şeffaf”lığı ortaya koyuyor. “Yolumun yarısında kendime hediyemdir” dediği albümde 35 yaşında bir müzisyenin en şeffaf haliyle bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı.

Ezgi Aktan

MAVİNİN FARKLI TONLARINA KEŞİF

Ülkemizin başarılı kadın davulcularından Leyan Senay, ilk single çalışması ‘Bluetiful’ ile dinleyiciyle buluştu. Sözü ve müziği kendisine ait olan ve davulculuğunun yanı sıra vokal yeteneğini de sergileyen müzisyen, Doğu ve Batı müziğini sentezlediği şarkısıyla ilk dinleyişte kendisine çekmeyi başarıyor. Bluetiful ile iç dünyasında birikenleri dışa vururken yerli ritimleri evrensel bir sound’la aktaran Senay, dinleyiciyi mavinin farklı tonlarıyla tanıştırıyor. Düzenlemesi Arıkan Sarıkaya ve Can Alper’e ait olan parçanın klibi yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren yönetmen Mustafa Özen imzası taşıyor. Özetle Bluetiful, hem görsel hem işitsel bir şölen.