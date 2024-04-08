Dune 2 rekorlarına yenisini ekledi

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Başrollerini Timothée Chalamet ve Zendaya’nın paylaştığı, Amerikalı yazar Frank Herbert’ün çok satan romanından uyarlanan Dune’un devam filmi “Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2” gişede rekor kırmaya devam ediyor.

Filmde Paul Atreides karakterini canlandıran Timothee Chalamet şu sıralar kariyerinin zirvesinde. 28 yaşındaki oyuncu, Dune 2 ve ondan önce vizyona giren “Wonka” ile birlikte sekiz ay içinde gösterime giren, en çok hasılat yapan iki filmde de başrolde yer alan az sayıdaki oyunculardan biri oldu. Bu rekor daha önce 1977 yapımı “Saturday Night Fever” ve 1978 yapımı “Grease” filmleriyle John Travolta’ya aitti.

KARİYERİNİN EN YÜKSEK HASILATLI FİLMİ

Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2 dünya çapında 631 milyon 320 bin dolar hasılat elde etti. Hâlâ sinemalarda olan film, Timothee Chalamet’in en çok gişe yapan filmi oldu. Film, oyuncunun rol aldığı Wonka filminin hasılatını (631 milyon 60 bin dolar) geride bıraktı.