Dünürün inşaatı bitti, yargı iptal etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kardeşi Mustafa Erdoğan’ın dünürünün arazisi için hazırlanan imar planı iptal edildi. Karar inşaat bittikten sonra ancak verilebildi.

Haber Merkezi

Muğla Marmaris’in Hanönü Mahallesi’nde, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kardeşi Mustafa Erdoğan’ın dünürü için hazırlandığı söylenen imar planları iptal edildi. Daha önce yapılan tüm itirazlara rağmen yürütmeyi durdurma kararına uyulmadığı için bölgedeki inşaatlar tamamlandı.

Hanönü Mahallesi’nde bulunan tarla statüsünde bulunan, Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi, 2. derece doğal sit Alanı sınırları içerisinde yer alan 142 No’lu parseli 2016 yılında, Erdoğan’ın kardeşi Mustafa Erdoğan’ın dünürü Ayşe Sevda Peker satın aldı. Çevre Şehircilik Bakanlığı, 2021 yılında, 142 No’lu parsele özel yaşlı bakımevi ve tesisi kurulabilmesi için 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine gitti. Alan böylece dünür için yapılaşmaya açılmış oldu.

DAVA AÇILDI

Muğla Çevre ve Ekoloji Derneği, Marmaris Kent Konseyi ve birçok yurttaş imar değişikliğini yargıya taşıdı. TMMOB de davaya davacı olarak müdahil oldu. Davanın görüldüğü Muğla 2. İdare Mahkemesi, bilirkişi keşfi yapılmasına karar verdi. Yapılan keşfin ardından hazırlanan rapor, Muğlalıların haklılığını bir kez daha ortaya koydu. Bunun üzerine mahkeme imar planlarına ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bu süre zarfından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bir kez daha imar planlarını askıya çıkardı. Bölge halkı buna karşı da dava açtı.

KARAR UYGULANMADI

Yürütmeyi durdurma kararına rağmen bölgede inşaatlar yükselmeye devam etti. Bölge halkı sık sık eylem yaparak hukuksuzluğu dile getirmesine rağmen hiçbir işlem yapılmadı. Bölgedeki inşaat tamamlandıktan sonra mahkemeden ‘iptal’ kararı geldi. Kararda, değişikliklerin, üst ölçekli imar planı kararlarına, planlama tekniklerine, koruma ve şehircilik ilkelerine, imar mevzuatına ve kamu yararına uygun olmadığı belirtildi. Mahkeme istinaf yolunu açık bıraktı. Karara ilişkin Ekolojik Mücadele Komitesi ve Marmaris Kent Konseyi üyeleri “Bugün (dün) Marmaris Belediye Başkanlığı’na, bahsi geçen parseldeki kaçak yapıların yıkılması ve inşaat ruhsatının iptal edilmesi talepli dilekçeyi verdik. Kanunlar önünde eşitlik ilkesinin gereğini yerine getirip getirmediğinin takipçisi olacağız” dedi.