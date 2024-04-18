Dünya Bankası'ndan alınan kredide 'mülteci' şartı: CHP tepki gösterdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Dünya Bankası'nın Türkiye'ye verdiği kredinin yüzde 50'sinin mülteciler için harcanması şartı getirdiğini ifade etti. Duruma tepki gösteren Adem, "Krediyle yaratılan tarım alanına dair istihdamın yüzde 50'sinin mültecilere ayrılması şartı, Türkiye'nin kendi vatandaşlarının istihdamına öncelik verme hakkını elinden almaktadır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Dünya Bankası'nın Türkiye'ye verdiği kredinin yüzde 50'sinin mülteciler için harcanması şartına tepki gösterdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Dünya Bankasının ilk 3 yıl içinde ülkemize ilave 18 milyar dolarlık finansman sağlayacağı Ülke İşbirliği Çerçevesi Programı, Bankanın İcra Direktörleri Kurulunda görüşülerek yürürlüğe girdi" açıklamasını yapmıştı.

Şişmşek, afetlere karşı dirençlilik, enerji, yeşil dönüşüm, iklim değişikliğiyle mücadele, ihracatın desteklenmesi, reel sektör, altyapı, lojistik, sanayi, tarım, eğitim, sağlık ve kapsayıcılık gibi birçok alanda Dünya Bankası desteğinin sağlanmasının planlandığını belirtmişti.

Dünya Bankası'ndan alınan kredide yeni bir detay ortaya çıktı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Dünya Bankası'nın Türkiye'ye verdiği kredinin yüzde 50'sinin mülteciler için harcanması şartı getirdiğini belirtti.

CHP'DEN TEPKİ GELDİ

Duruma tepki gösteren Adem, "Türkiye, son yıllarda büyük bir mülteci akınına maruz kalmış ve ciddi fedakârlıklar yapmıştır. Ancak, Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşların mülteciler konusunda dayattığı şartlar, Türkiye'nin kendi kalkınma politikalarını belirleme özgürlüğünü sınırlamaktadır. Krediyle yaratılan tarım alanına dair istihdamın yüzde 50'sinin mültecilere ayrılması şartı, Türkiye'nin kendi vatandaşlarının istihdamına öncelik verme hakkını elinden almaktadır" ifadelerini kullandı.

Adem, şöyle devam etti: "Bu şart, Türkiye'ye dayatılan endüstriyel tarım, hibrit gıda gibi uygulamalarla hayata geçecek olan yeni dünya düzenine eklemlemeyi hedeflemektedir. Türkiye'nin tarım sektörünün yerli üreticilere dayanarak sürdürülmesi ve kendi kendine yetebilen bir ekonomi oluşturması gerekmektedir. Ancak, Dünya Bankası'nın bu şartı, Türkiye'yi bu doğrultuda adımlar atmaktan mahrum bırakmaktadır."

"GELECEĞİ BELİRSİZLİĞE SÜRÜKLÜYOR"

"Tarım, ülkemizin temel direğidir" diyen Adem, "Dünya Bankası'nın bu şartı, yerli tarım emekçilerimizi göz ardı etmektedir. Türkiye'nin bağımsızlık ve ekonomik özgürlük mücadelesi, yerli tarım emekçilerimizin önceliklerine ve ihtiyaçlarına odaklanmayı gerektirir. Bu durum, Türkiye'nin kendi kaynaklarını ve potansiyelini kullanma yeteneğini engellemekte ve geleceğini belirsizliğe sürüklemektedir" ifadelerini kullandı.

Adem, son olarak şunları söyledi: "Dünya Bankası'nın mülteciler için harcama şartına ve bu karara imza atanları kınıyorum. Türkiye'nin kendi kalkınma politikalarını belirleme ve kendi vatandaşlarının refahını önceleme hakkı vardır. Türkiye'nin yerli üretimi destekleme ve kendi geleceğini belirleme mücadelesini desteklemek için tüm paydaşları bu konuda duyarlı olmaya çağırıyoruz."