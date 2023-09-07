Dünya Bankası, Türkiye fonunu 35 milyar dolara çıkarıyor

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez, Türkiye'nin devam etmekte olan 17 milyar dolarlık programına ek olarak üç yıl içinde 18 milyar dolarlık yeni operasyonlar sunmayı öngördüklerini açıkladı. Lopez, "Tüm finansman araçları dikkate alındığında bu yaklaşık 35 milyar dolarlık bir mali paket anlamına gelmektedir" dedi.

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez'in Türkiye ekonomisine ilişkin açıklamalarda bulundu. Lopez, Türkiye'yi yaklaşık 35 milyar dolarlık bir mali paket sunacaklarını söyledi.

Lopez'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Ekonomiyi istikrara kavuşturacak politikaların uygulanmasında Türkiye'ye eşlik etmeye kararlıyız."

Devam eden 17 milyar dolarlık programımıza ek olarak, üç yıl içinde Dünya Bankası Yönetim Kurulu'na 18 milyar dolarlık yeni operasyonlar hazırlamayı ve sunmayı öngörüyoruz."

TCMB'nin uyguladığı para politikasının sıkılaştırılması, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın mali açığı azaltma tedbirlerinin doğru yönde atılan adımlar olduğuna inanıyoruz."

"Tüm finansman araçları dikkate alındığında bu yaklaşık 35 milyar dolarlık bir mali paket anlamına gelmektedir"