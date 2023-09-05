Dünya Bankası, Türkiye fonunu iki katına çıkarmayı görüşüyor

Dünya Bankası, gelecek üç yıl içinde Türkiye'deki projeler için 18 milyar dolar daha ayırmayı taahhüt ederek, ülkeye yönelik kredi portföyünü iki kat artışla 35 milyar dolara çıkarmak için görüşmeler yürütüyor.

Konuyla ilgili doğrudan bilgi sahibi kaynaklara göre Dünya Bankası, Türkiye ekonomisinin istikrara kavuşmasına yardımcı olmak amacıyla verdiği desteği potansiyel olarak iki katına çıkarmak için görüşmeler yürütüyor.

Bloomberg’den Kerim Karakaya ve Onur Ant imzasıyla yer alan habere göre görüşmeler, Dünya Bankası’nın halihazırda yürürlükte olan 17 milyar dolarlık programa ek olarak, önümüzdeki üç yıl için 18 milyar dolara kadar taahhütte bulunmasını içeriyor.

Söz konusu finansmanın hükümete doğrudan kredi verilmesinin yanı sıra özel sektöre yönelik desteği de kapsayacağı belirtildi.

Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Dünya Bankası konuya ilişkin yorum yapmadı.

Bloomberg’e göre anlaşma sağlanırsa bunun anlamı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’dan oluşan yeni ekonomi yönetimine bir güvenoyu olabilir.

Bloomberg’e bilgi veren kaynaklar, Dünya Bankası'nın 18 milyar dolarlık finansmanının üçte ikisinin doğrudan yatırımlar ve garantilerle özel sektöre aktarılmasını, geri kalan kısmının ise hükümete doğrudan borç vermede kullanılmasını bekliyor.

‘DEPREMİN SONUCU DA OLABİLİR’

Bloomberg tarafından incelenen taslak belgeden alıntılara göre, şu anda görüşülmekte olan program, Dünya Bankası’nın Türk politika yapıcıların makroekonomik istikrarı yeniden tesis etme çabalarına verdiği desteği vurguluyor. Haberde, Şimşek ve Erkan’ın Temmuz ayında Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga ile bir araya geldiği hatırlatılıyor.

Haberde; yeni fonlardaki artışın, 6 Şubat Depremi’nin bir sonucu olabileceği de belirtiliyor.

Temmuz ayında, Orta Doğu-Körfez turuna çıkan Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’dan on milyarlarca dolarlık yatırım sözü alarak döndü. Dünya Bankası ile yapılması olası bu anlaşma, Erdoğan’ın Körfez petrol ülkelerine yaptığı ziyaretten bu yana en büyük dış finansman kaynağı olabilir.