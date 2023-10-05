Dünya Bankası, Türkiye’nin bu yıl yüzde 4,2 büyümesini bekliyor

Dünya Bankası, Türkiye'nin 2023 yılı büyüme tahminini yüzde 3,2'den 4,2'ye yükseltirken, 2024 tahminini yüzde 4,3'ten yüzde 3,1'e düşürdü.

Dünya Bankası, Avrupa ve Orta Asya bölgesi için hazırladığı Ekonomik Güncelleme Raporu'nu "Yavaş Büyüme, Artan Riskler" başlığıyla yayımladı.

DÜNYA BANKASI'NDAN TÜRKİYE KARARI

Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerin de yer aldığı rapora göre, dayanıklı tüketici talebi ve azalan politika belirsizliği nedeniyle ülkenin ekonomik büyüme tahmini yüzde 3,2'den 4,2'ye çıkarıldı.

BÜYÜME TAHMİNİNİ ARTIRDI

Raporda, Türk ekonomisinin gelecek yıl yüzde 3,1 ve 2025'te yüzde 3,9 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Dünya Bankası, haziran ayındaki tahminlerinde Türk ekonomisinin 2024'te yüzde 4,3, 2025'te 4,1 büyüyeceğini öngörmüştü.

Raporda, tüketimin çift haneli oranlarda artması ve hükümet harcamalarının güçlü seyrini sürdürmesiyle Türkiye'nin yüzde 3,8'lik ikinci çeyrek büyümesinin de olumlu yönde şaşırttığı ifade edildi.