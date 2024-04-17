Dünya Bankası’ndan alınan kredideki ‘mülteci’ şartı Meclis gündeminde

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz günlerde 'müjde' olarak Dünya Bankası’na Türkiye'nin toplam 35 milyar dolar borçlandığını açıkladı. Şimşek’in açıklamasını CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Meclis gündemine taşıdı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası’ndan alınacak 18 milyar dolarlık ek kredi ile birlikte ülkenin toplam 35 milyar dolarlık bir kredi yükü altına girdiğini duyurdu.

Açıklanan 35 milyar doların ardından gözler daha önce alınan 17 milyar dolarlık krediye çevrildi. Şimşek’in açıklaması ile ortaya çıkan ve ne zaman alındığı belli olmayan 17 milyar dolarlık kredi ise Meclis gündemine geldi.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Dünya Bankası’ndan alınan kredi ile ilgili soru önergesi verdi. Öztürk, söz konusu 17 milyar doların ne zaman ve hangi şartlarda alındığını ve akıbetini sordu. Öztürk aynı zamanda söz konusu kredinin bir bölümü ile ilgili “özel sektörün güçlendirilmesi amacıyla kullanılacak” açıklamasını da sorarak “Eğer özel sektörü güçlendirmekten kasıt devlet garantili projelere yatırım ise, hangi projelere ne kadar finansman aktarılacağı kamuoyu ile paylaşılacak mıdır?” dedi.

“AKP İKTİDARI KENDİNE SEÇMEN DEVŞİRİYOR”

Kredi şartlarında yer alan “Yaratılan istihdamın yüzde 50’sinin mülteci olması” konusunu da eleştiren Öztürk, şunları söyledi:

“Hem kredi veriyorlar hem de mültecileri istihdam etme şartı koşuyorlar. Zaten Dünya Bankası’ndan kredi almamız tartışmaya açık bir konuyken, üstüne mültecileri istihdam etme şartının eklenmesi krediyi daha da tartışmalı bir hale getiriyor. AKP iktidarı bir yandan kendine seçmen devşirirken bir yandan da ülkenin demografik yapısına müdahale ediyor. Merak ediyorum, kredinin kullanılmasında bu şart ne kadar bağlayıcı?”