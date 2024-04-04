Dünya çapında en çok çevirisi yapılan eserler belli oldu

Dünyanın en fazla dile çevrilen eserleri belli oldu. Listede Fransız yazar Antonie de Saint-Exupéry tarafından kaleme alınan Küçük Prens, 382 çeviriyle dünyanın en çok dile çevrilen kitabı olurken, Küçük Prens’i, Pinokyo ve Alice Harikalar Diyarında eserleri takip etti.

Online dil öğrenme platformu Preply, dünya çapında en çok çevirisi yapılan kitapları ülkelere göre sıraladı.

Dünya haritası infografikleriyle desteklenen araştırmaya göre Fransız yazar Antonie de Saint-Exupéry tarafından kaleme alınan Küçük Prens, 382 çeviriyle dünyanın en çok dile çevrilen kitabı oldu. Küçük Prens’i, Pinokyo ve Alice Harikalar Diyarında eserleri takip etti.

Dünya edebiyatının öne çıkan yazarlarını keşfetme ve okurlara farklı kültürlerin edebiyat anlayışlarını öğrenme olanağı sunan çeviri disiplinine ilişkin Preply bir araştırma yayımladı. Araştırmaya göre dünyanın en çok dile çevrilen kitabı, 382 çeviriyle Antonie de Saint-Exupéry tarafından kaleme alınan ve 1943’te yayımlanan Küçük Prens oldu.

Küçük Prens’i, Carlo Collodi tarafından yazılan ve 300 farklı dile çevrilen Pinokyo izlerken, Lewis Carroll’un Alice Harikalar Diyarında eseri 175 çeviriyle dünyanın en çok tercüme edilen kitapları listesinde üçüncü sırada konumlandı.

İlk onda, Andersen Masalları, Don Kişot ve Tenten gibi popüler kültürün pek çok formuna ilham vermiş eserler de yer aldı.

“ARAŞTIRMAYI, TÜRKÇEYE VE TÜRKİYE’YE HAS VERİLERLE ZENGİNLEŞTİRDİK”

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Preply Avrupa Bölge Müdürü Mustafa Ali Sivişoğlu, “Preply olarak dil ve kültürle ilişkilenen tüm konularla ilgileniyor, kapsamlı araştırmalar yürüterek okurlarımıza sunmaya çalışıyoruz. Preply Dil Araştırmaları Merkezi tarafından dünyanın en büyük kütüphane kataloğu olma özelliği taşıyan WorldCat'ten yararlanılarak gerçekleştirilen bir araştırmayı, Türkçeye ve Türkiye’ye has verilerle zenginleştirdik” dedi.

EN ÇOK ÇEVİRİSİ YAPILAN 10 KİTAPTAN 8’İ AVRUPALI YAZARLAR TARAFINDAN YAZILDI

Masalların veya masalsı anlatıların dönemsel olarak, her yaştan insana hitap edebildiğini ifade eden Sivişoğlu, “Bu eserlerin yanı sıra, listede L. Ron Hubbard tarafından kaleme alınan ve 112 dile çevrildiği bilinen ‘Mutluluğa Giden Yol’ eseri ve Türkiye’de de her evin kitaplığında rastlanabilecek bir Paulo Coelho eseri olan ‘Simyacı’ dikkat çekiyor. En çok çevirisi yapılan 10 kitaptan 8’inin ise Avrupalı yazarlar tarafından yazıldığını keşfettik. Pek çok farklı dünya diline çevrilen diğer iki kitap ise ilk olarak Kuzey Amerika ve Güney Amerika’da yayımlandı” diye konuştu.

"EN ÇOK ÇEVİRİSİ YAPILAN YAKLAŞIK 70 KİTAP TÜRKÇE'YE ÇEVRİLMEDİ"

Sivişoğlu, şöyle devam etti:

“Türkiye’yi de kapsayan araştırmadaki tespitlere göre Türkiye’nin en çok dile çevrilen kitabı, 60 dil ile Orhan Pamuk’un ‘Benim Adım Kırmızı’ eseri oldu. Öte yandan listede yer alan 140’a yakın kitabın yarısına yakınının, başka bir deyişle dünyanın en çok çevirisi yapılan iki kitabından birinin, henüz Türkçeye kazandırılmadığını veya güncel baskısı bulunmadığını gördük. Türkiye’de adını sıkça duyduğumuz, kitapçılarda sıkça rastladığımız Marquez, Saramago ve Murakami gibi yazarları değerlendirdiğimizde, Türk okurların daha çok Güney Amerika ve Avrupa edebiyatına yönelik ilgisi olduğunu söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Dünya çapında en çok çevirisi yapılan eserler şu şekilde:

Küçük Prens

Pinokyo

Alice Harikalar Diyarında

Andersen Masalları

Don Kişot

Tenten