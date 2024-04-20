Dünya çocukları bir arada

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali” kapsamında 15 farklı ülkeden İstanbul’a gelen çocukları, İstanbul Saraçhane’deki Meclis Salonu’nda ağırladı.

İmamoğlu, aralarında savaşı, yıkımı ve felaketi yaşayan Filistinli, Ukraynalı çocukların da bulunduğu 15 ülkeden gelen çocuklara konuşma yaptı.

Festival kapsamında çocuklara İstanbul’un 19 farklı noktasında etkinlikler düzenleneceğini söyleyen İmamoğlu, “Dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan savaşların, acıların son bulması, Atatürk’ün dediği gibi yurtta ve dünyada barışın egemen olması için, çocuklardan öğreneceğimiz çok şey var. Çocukların eğitimi, sağlığı, güvenliği, mutluluğu için kurallar koyuyor, kurumlar oluşturuyorlar. Ama ne yazık ki, savaşlar bütün bu çabaları bir anda boşa çıkarıyor” dedi.