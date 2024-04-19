Dünya çocukları İstanbul’da buluşacak

Haber Merkezi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından İstanbul’da çeşitli etkinlik ve organizasyonlarla kutlanacak. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali ve Şehir Tiyatroları Geleneksel 38. Çocuk Şenliği ile şehrin çocuklarına iki festival birden sunulacak. Dünyanın farklı ülkelerinden çocuklar 18-24 Nisan 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali’nde bir araya gelecek. Başta Üsküdar ve Arnavutköy meydanları olmak üzere İstanbul’un 19 farklı noktasında konserler, şenlikler, halk dansları gösterileri, birçok atölye çalışmaları ve renkli oyunlar da çocuklar için gerçekleşecek.

İBB Kültür tarafından 18-24 Nisan 2024 tarihleri arasında bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali’nde, Türk ve dünya çocukları İstanbul’da bir araya gelecek. Festivale Almanya, Bulgaristan, Çin Halk Cumhuriyeti, Filistin, Gürcistan, Macaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Meksika, Kolombiya, Kosova, Litvanya, Polonya, Sırbistan, Slovakya ve Ukrayna’dan çocuk halk dansları toplulukları katılacak.

Dünyanın dört bir yanından misafirlerin yanı sıra Ağrı, Gaziantep, Hatay Samandağ, Sinop, Malatya ve Trabzon’dan halk dansları İBB’nin ilk kez ev sahipliği yapacağı bu renkli festivalde yer alacak.