Dünya emek gündeminden

Mutahhar AKSARI - muaksari@yahoo.com

ARJANTİN:

Çalışanlar havaalanını kapattı



Devlet İşçileri Derneği (ATE) üyeleri, 18 Nisan’da Patagonya’nın Rio Negro Eyaletindeki And Bariloche Kayak Merkezi Havaalanını bloke ederek, başkanın ülkenin en zengin oligarklarından oluşan bir grupla yaptığı toplantısına yanıt olarak Başkan Javier Milei'yi ‘istenmeyen adam’ ilan etti. Yüzlerce gösterici, hükümetin federal güvenlik güçlerine meydan okudu ve kemer sıkma politikalarını reddetti. Milei'nin kemer sıkma politikaları on binlerce kamu çalışanını işsiz bırakırken, halen istihdam edilenlerin ve emeklilerin satın alma gücünü yok etti. Şu anda 23 milyondan fazla Arjantinli yoksulluk içinde yaşıyor.

PANAMA:

Herkes için uygun konut talebi

Panama'daki 22 evsiz topluluğu temsil eden bir koalisyon olan Victoriano Lorenzo, Panama şehir merkezinde bir yürüyüşe ve şehirdeki Konut Bakanlığı genel merkezinde bir mitinge öncülük etti. Yüzlerce kişi “Konut iş değil haktır” sloganları atarak yürüdü. “Kahrolsun neo-liberalizm!” sloganlarını atan protestocular, barınmanın bir insan hakkı olarak kabul edilmesinin yanı sıra, halihazırda üzerinde yaşadıkları arazilerin kendilerine mülkiyet hakkı verilmesini de talep etti.

URUGUAY:

Kamu çalışanları grev düzenledi

Uruguay Devlet İşçileri Federasyonu (COFE) üyeleri, Luis Lacalle Pou yönetiminin devamsızlık ve sağlık yardımlarına yönelik saldırılarına karşı 24 saatlik bir protesto grevi düzenledi. Lise öğretmenleri de Uruguay Çocuk Enstitüsü çalışanlarının yaptığı gibi COFE üyeleriyle dayanışma içinde iş bıraktı. Kamu sağlık hizmetleri yalnızca acil durumlarda gerçekleştiriliyordu.

MEKSİKA:

Üniversite işçileri direniyor

Sonora Üniversitesi'ndeki işçiler, yönetimin işçilerin yüzde 10'luk maaş ve yüzde 5 sosyal yardım talebine yüzde 4 maaş ve yüzde 2 sosyal yardım teklifiyle (her ikisi de enflasyon oranının altında) karşılık vermesinin ardından 15 Nisan'da greve gitti.

Grevciler arasında idari çalışanlar, bahçıvanlar, temizlikçiler, mutfak personeli ve bakım çalışanları yer alıyor. Yönetim, daha fazla zam için paranın olmadığını iddia ediyor ve bu çalışanların Sonora Eyaletindeki benzer işçilerden daha fazla maaş aldığını savunuyor.

KANADA:

Gıda işçileri ülke genelinde iş bıraktı

Salı günü, ülkenin önde gelen havayolları için yemek hazırlayan 800’den fazla işçi, güvenlik iyileştirmeleri ve yaşanabilir bir ücret talebiyle iş bıraktı. Yemek hizmetleri çalışanları şu anda saatte 17,69 ile 25,10 dolar arasında kazanıyor. OLWN’ye göre Büyük Toronto Bölgesi’nde yaşanabilir ücret 25,05 dolar.

Cuma günü Teamsters, belirli iş kategorileri için saatlik 2 ile 3 dolar arasında ücret artışı hedeflenen yeni bir teklif sundu. Gate Gourmet ise bunu açıkça reddetti ve işçileri, uzun süreli bir grevin meydana geleceğini iddia ettiği iş kaybıyla tehdit etti.

Kaynak: www.wsws.org