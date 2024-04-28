Dünya emek gündeminden

Mutahhar AKSARI - muaksari@yahoo.com

BANGLADEŞ

Polis işçilere ateş açtı

Geçtiğimiz Pazar günü polisin Mart ayı maaşlarının tamamının ödenmesini talep eden yüzlerce Abanti Color Tex çalışanına saldırması sonucu en az 50 hazır giyim işçisi yaralandı. Protesto, Dakka-Munshiganj bölgesel yolunu kapatarak iki kilometrelik trafik sıkışıklığına neden oldu. İhracata yönelik tesiste 7 bin işçi çalışıyor. Yaralanan 50 protestocu işçiden 20'si kurşunla yaralandı.

HİNDİSTAN

İki günlük ulusal grev düzenledi

Sanofi India Limited'in satış promosyonu çalışanları, adil olmayan ve anti-demokratik çalışma uygulamalarını protesto etmek amacıyla 22 ve 23 Nisan tarihlerinde iki günlük ulusal grev düzenledi. Merkezi Mumbai'de bulunan Hindistan'ın tanınmış çok uluslu ilaç şirketinin, Hoechst Tüm Hindistan Temsilciler Komitesi (HAIRC) üyesi olan yaklaşık 800 satış çalışanı bulunuyor. İşçiler, işçilerin sendikal haklarına yönelik saldırıları nedeniyle yönetimi kınadı.

Pencap'ın Majha bölgesindeki Tarn Taran'daki Sosyal Sağlık çalışanları ise standartların altındaki ücretler ve emekli maaşlarını ve 58 yaşındaki çalışanların aniden işten çıkarılmasını protesto etmek için gösteri yaptı.

PAKİSTAN

Temizlik işçileri hakkını istiyor

Su ve Sanitasyon Çalışanları Sendikası (WASA) üyeleri, hükümeti iki aylık maaşlarının ödenmemesi nedeniyle protesto etmek için 24 Nisan'da Quetta'da yürüyüş yaptı. Gösteri WASA ofisinde başladı ve yerel basın kulübü önünde oturma eylemiyle sona erdi. İşçiler, WASA yönetimine yönelik eylemlerinin talepleri kabul edilene kadar devam edeceğini söyledi.

AVUSTRALYA ve PASİFİK

Zamlara uygun ücret talep ettiler

Fraser Adası Konseyi tarafından istihdam edilen Hizmetler Sendikası, Elektrik Ticareti Sendikası ve CFMEU üyeleri, 19 Nisan'da işleri durdurdu ve Harvey Körfezi'ndeki konsey salonunun önünde yürüyüş yaptı. Konseyin ücret ve çalışma koşulları sağlamayı reddetmesini protesto ediyorlardı.

Konsey, işçilerin ücret başta olmak üzere yan hak taleplerini kabul etmiyor. İşçiler, Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki artışlara paralel olarak ücret artışları istiyor.

Tazmanya’da süt işçileri greve çıktı

Saputo'nun Tazmanya Burnie fabrikasındaki süt işleme işçileri, 23 Nisan'da grevler de dahil olmak üzere bir eylem kampanyası başlattı.

Avustralya İmalat İşçileri Sendikası ve İletişim Elektrik Tesisat Sendikası (CEPU) üyesi yaklaşık 22 Saputo bakım ve üretim çalışanı greve evet dedi. Saputo ile AMWU ve CEPU arasındaki müzakereler, son anlaşmanın sona erdiği Aralık 2023'te başlamış olsa da, görüşmeler artık çıkmaza girmiş durumda. Şirket, işçilerin temel talebi olan Tazmanya'daki ücret oranlarının Saputo'nun anakaradaki işçileriyle aynı seviyeye getirilmesi yönünde pazarlık yapmayı reddediyor.