Dünya emek gündeminden

Mutahhar AKSARI - muaksari@yahoo.com

YUNANİSTAN:

İşçiler 1 Mayıs’ta iş bıraktı

İşçi Bayramı’nda birçok işçi, kemer sıkma politikalarını ve kötü çalışma koşullarını protesto etmek için işi durdurdu. Yunan İşçileri Genel Konfederasyonu’nun çağrısıyla yapılan bir günlük grev ve protestoya toplu taşıma işçileri, denizciler, gazeteciler, öğretmenler ve diğerleri katıldı.

İSVEÇ:

Hemşireler mesaiye kalmıyor

Yaklaşık 63 bin hemşire, ebe ve diğer sağlık çalışanı, Sağlık Hizmetleri Derneği Sendikası ile İsveç Belediyeler ve Bölgeler (SKR) ve Sobona işveren birlikleri arasındaki anlaşmazlığın bir parçası olarak 25 Nisan’dan itibaren fazla mesaiyi reddetmeye başladı.

HOLLANDA:

Metal işçilerinden greve devam

Metal işçileri, sendikalar ile Teknoloji İşverenleri Örgütle[1]ri Federasyonu arasında yeni bir toplu sözleşme müzakereleri sırasında bu hafta da bölgesel grevlere devam etti. De Limburger’de yer alan habere göre sendikalar yüzde 10,1’lik ücret artışı ve ilave 100 avronun yanı sıra sektördeki 60 bin boş kadroyu karşılamak için genç işçilere daha yüksek ücret ödenmesi çağrısında bulunuyor. İşverenler yüzde 9,2 oranında ücret artışı teklif etti ancak 22 aya yayıldı.

İTALYA:

Taş ocağı işçileri grevde

İtalya’nın yüksek kaliteli mermeriyle ünlü Massa-Carrara eyaletindeki taş ocağı işçileri 24 Nisan’da grev düzenledi. Carrara kasabasında yüzlerce kişi, bir mermer şirketinin CEO’su Alberto Franchini’nin, işçileri suçlayan yorumlarını kınamak için protesto gösterisi düzenledi.

FRANSA:

Hastanelerde süresiz grev

La Dépêche’nin haberine göre, ülkenin güneyindeki Lavaur kasabası hastanesi sağlık çalışanları, personel yetersizliğine karşı 24 Nisan’da süresiz greve başladı ve 25’inde hastane avlusunda düzenlenen grev toplantısına 150’den fazla kişi katıldı. Hastanedeki sağlık çalışanları, istifa edenlerin yerine acilen yaklaşık 30 yeni personelin alınması çağrısında bulunuyor ve personel eksikliğinin tatil yapmayı imkânsız hale getirdiğini söylüyor.

KOSOVA:

Grevci işçilere tehdit

Ferizaj kentindeki belediye yönetimi, çöp kamyonu sürücülerinin devam eden grevini kırmak amacıyla geçen hafta cuma günü "olağanüstü hal" ilan etti. Atıkların toplanmasını sağlamak için “tüm belediye mekanizmasının seferber edilmesi” tehdidinde bulundu.

İNGİLTERE:

Öğretmenler iş bıraktı

İngiltere’deki Bedford Greenacre Bağımsız Okulu’ndaki öğretmenler Çarşamba ve Perşembe günü okulu bıraktı. Milli Eğitim Sendikası (YDÜ) üyeleri, emeklilik düzenlemelerinde okul yönetimi tarafından yapılması planlanan değişikliklere tepki gösteriyordu. Öğretmen Emeklilik Planı’na (TPS) üye olan öğretmenler, bu yılın Eylül ayından itibaren ya yüzde 3,5’lik maaş kesintisi ya da daha düşük tanımlanmış katkı planına transfer edilmeyle karşı karşıya kalacak. Hessle, doğu Yorkshire’daki St Anne’s School ve Sixth Form College’daki yaklaşık 70 İngiliz öğretmeni de geçen haftaki iki güne ek olarak bu hafta da üç gün eğitime ara verdi.

Kaynak: www.wsws.org