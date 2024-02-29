Dünya genelinde şubat ayında yaşanan tuhaf olaylar

Şubat ayında dünya genelinde çok sayıda "tuhaf olay" yaşandı. Kanada'da sergilenen 3,6 metre uzunluğunda ve 225 kilogram ağırlığındaki doldurulmuş kutup ayısı çalındı. Avustralya'da 3 yaşındaki çocuk, oyuncak makinesinde mahsur kaldı. İşte yaşanan "tuhaf olay"lar...

Doldurulmuş kutup ayısının çalınmasından pumanın bisiklet süren kadına saldırmasına, oyuncak makinesine sıkışan 3 yaşındaki çocuktan Amerikalı şarkıcı Demi Lovato'nun kalp hastalıkları etkinliğinde "Kalp Krizi" adlı şarkıyı seçmesi dahil şubat ayında birçok "tuhaf olay" basına yansıdı.

Hayatta herkes en az bir kere tuhaf bir olayla karşılaşabiliyor ve bunun parçası bazı şansız insanlar, basının "bir numaralı malzemesi" olarak kullanılabiliyor.

İşte dünya genelinde şubatta kayıtlara geçen ilginç olaylar:

DONDURULMUŞ KUTUP AYISI ÇALINDI

Kanada'da tuhaf hırsızlık olayı, şubatın ilk günlerinde basına yansıdı.

Polis, Edmonton kentinin kuzeyindeki Lily Lake Resort'ta bulunan 3,6 metre uzunluğunda ve 225 kilogram ağırlığındaki doldurulmuş kutup ayısının çalındığını açıkladı.

Kutup ayısının sabitlendiği kabloların kesildiğini kaydeden resort çalışanı, hırsızlığın planlı yapıldığını savundu.

Basına "Büyük kutup ayısı vurgunu" olarak yansıyan olayın ardından bölge sakinleri, içi doldurularak ayakta sergilenen kutup ayısının internet üzerinden satışına rastlamaları halinde haber vermeleri için uyarıldı.

Olayı soruşturan yetkililer, Ağustos 2023'te de iki doldurulmuş rakunun çalındığını, değerlerinin yaklaşık 26 bin dolar olduğunu belirtti.

BİSİKLET SÜRERKEN PUMA SALDIRDI

ABD'nin Washington eyaletindeki Seattle kentinde 60 yaşındaki kadın, bisiklet sürerken korkutucu bir durumla karşı karşıya kaldı.

Bisiklet kullanan yaşlı kadının yolunu bir anda yaklaşık 34 kilogram ağırlığındaki puma kesti.

Pumanın kadına "yapıştığını" ifade eden eyalet yetkilileri, yaşlı kadının yaralandığını, hayvanın yaban hayatı polisi tarafından vurularak öldürüldüğünü kaydetti.

3 YAŞINDAKİ ÇOCUK OYUNCAK MAKİNESİNDE MAHSUR KALDI

Küçük çocuğun oyuncak merakı, başka bir ilginç olay olarak kayıtlara geçti.

Avustralya'nın Brisbane kentindeki alışveriş merkezinde pelüş oyuncaklar bulunan oyuncak yakalama makinesi, 3 yaşındaki Ethan'ın ilgisini çekti.

Ethan, ailesi fark etmeden oyuncakların alındığı hazneden makinenin içine girdi.

Çocuğun makineye sıkıştığı fark edilince yetkililer, kurtarma çalışmalarına başladı ancak olaya ilişkin görüntülerde Ethan'ın endişe duymadan içeride oturması dikkati çekti.

Polis, en uzak camı kırarak çocuğu makineden çıkardı.

DEMİ LOVATO'DAN "KALP KRİZİ" ŞARKISI

Amerikalı ünlü şarkıcı Demi Lovato'nun performans sergilemesi için davet edildiği Amerikan Kalp Derneğinde şarkı seçimi gündem oldu.

Lovato, Amerikan Kalp Derneğinin kadınların kalp sağlığı konulu kampanyası için düzenlediği etkinliğe davet edildi.

Etkinlikte şarkı söylemek üzere sahneye çıkan Lovato, "Heart Attack (Kalp Krizi)" adlı şarkıyı seslendirmeyi tercih etti.

Lovato'nun kalp hastalıklarıyla ilgili etkinlikte bu şarkıyı seçmesi, sosyal medyada tepkilere yol açtı.

POLİS, GÖZALTINA ALDIĞI 4 KİŞİYE ARABAYI İTTİRDİ

Hindistan'ın Bihar eyaletinde polis, 4 kişiyi alkollü oldukları gerekçesiyle gözaltına aldı.

Gözaltına alınanların da bulunduğu polis aracı, yakıtının bitince yolda kaldı. Aracı kenara çekmek isteyen polisler, çareyi arabayı ittirmekte buldu.

Bellerine ip bağlanarak kaçmaları önlenen 4 kişi, polis gözetiminde aracı yaklaşık 500 metre boyunca iterek yol kenarına çekti.

EVSİZ ŞAHSIN UZAK KEYFİ

ABD'nin California eyaletinde 50 yaşındaki evsiz olan şahıs, kaçırdığı küçük uçakla gezmesi de şubatın ilginç olayları arasında yer aldı.

Gezdikten sonra plaja inen şahıs, kuma saplanan uçağı terk etti ancak daha sonra bölge polisi tarafından yakalandı.

Küçük uçağı kaçırmakla suçlanan 50 yaşındaki zanlının, "havaalanındaki güvenlik ihmalini göstermek için" uçağı kaçırdığını söylediği kaydedildi.

Şahsın, uçağa Palo Alto bölgesindeki havaalanını çevreleyen çitlerdeki boşluktan girerek ulaştığı öne sürüldü.

San Mateo polisinin açıklamasına iliştirilen fotoğrafta uçağın, pervanesi kuma saplanmış şekilde deniz kenarında durduğu görülüyor.