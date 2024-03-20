Dünya Mutluluk Raporu yayınlandı: Türkiye kaçıncı sırada?

Her yıl yayınlanan Dünya Mutluluk Raporu'nun 2024 yılı raporu yayınladı. Listenin başındaki ülke yine değişmedi ve Finlandiya, listenin birinci sırasındaki yerini korudu. Finlandiya'yı komşu ülkeleri takip ederken, Türkiye listenin 98. sırasında yer aldı.

Her yıl hazırlanan Dünya Mutluluk Raporu'nun bu yılki sayısı yayınlandı.

İskandinav ülkeleri listenin başındaki yerini korudu. Finlandiya bir kez daha listenin birinci zirvesinde yer aldı.

Bu yılki rapor, yaş gruplarına göre ayrı sıralamaların yer aldığı ilk rapor oldu ve dünyanın bazı yerlerindeki gençler arasında yaşam memnuniyetinin düşüşe geçtiğini gösterdi.

Habertürk’te yer alan habere göre, 2012 yılında Birleşmiş Milletler'in 20 Mart Dünya Uluslararası Mutluluk Günü dolayısıyla her yıl yayınlanan rapora göre Finlandiya bir kez daha dünyanın en mutlu ülkesi oldu.

Dünya Mutluluk Raporu'nun kurucu editörlerinden John Helliwell, ankette her katılımcıdan hayatlarını bir bütün olarak, neye değer verdiklerini dikkate alarak puanlandırmalarını istediğini söyledi.

"FİNLANDİYA MUTLU GÖÇMENLERE SAHİP"

Helliwell, "Finlandiya'nın tüm bu şeyler açısından oldukça zengin olduğunu görüyorsunuz, örneğin sokakta düşürülen cüzdanların geri verilmesi, insanların her gün birbirlerine yardım etmesi, sağlık ve eğitim fırsatları gibi" dedi.

Finlandiya'nın mutlu göçmenlere de sahip olduğunu belirten Helliwell, "Bu nedenle bu, yeni gelenlerle paylaşmaya hazır oldukları bir şey" ifadelerini kullandı.

Rapor, yaşam değerlendirmelerini açıklamaya yardımcı olmak için altı temel değişkeni inceliyor: Kişi başına düşen GSYİH, sosyal destek, sağlıklı yaşam beklentisi, özgürlük, cömertlik ve yolsuzluk algısı.

Finlandiya'nın komşu ülkeleri de listenin üst sıralarında yer aldı;

2. sırada Danimarka, 3. sırada İzlanda ve 4. sırada İsveç ve 7. sırada da Norveç yer alıyor.

Dünya Mutluluk Raporu'nun 2024 sayısına göre ilk 10 ülke şöyle; Finlandiya Danimarka İzlanda İsveç İsrail Hollanda Norveç Lüksemburg İsviçre Avustralya

BOOMERLAR DAHA MUTLU

Raporda öne çıkan bazı verilere göre, 2021-2023 arasında dünyanın her bölgesinde olumsuz duygular kadınlarda erkeklerden daha yaygındı.

Olumlu duygular ise çok fazla değişmedi, hala gençler daha büyük yaş gruplarına kıyasla olumlu hislere daha çok sahip.

Küresel mutluluk eşitsizliği son on yılda tüm bölgelerde yüzde 20'den fazla arttı.

Kuşaklar arası mutluluk değerlendirmesi de farklılık gösteriyor. Buna göre, 1965'ten önce doğanlar (Boomerlar ve öncesi) yaşam değerlendirmeleri anketinde 1980'den sonra doğanlara(Y kuşağı ve Z kuşağı), kıyasla dörtte bir puan daha yüksek.

Listenin geri kalanındaki bazı ülkeler ise şöyle;

14. sırada Avusturya, 20. sırada İngiltere, 23. sırada ABD, 28. sırada Suudi Arabistan, 36. sırada İspanya, 51. sırada Japonya, 64. sırada Yunanistan bulunuyor.

2023 raporunda 106. sırada yer alan Türkiye, 2024 raporunda 98. sıraya yükseldi.

143 ülkenin yer aldığı raporda, Afganistan mutluluk sıralamasında dünyanın en düşük sıralamasında yer alan ülke olmaya devam ediyor. Lübnan, Lesoto, Sierra Leone ve Kongo da son sırada yer aldı.