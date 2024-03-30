Dünya sıralaması açıklandı: Türkiye'nin ne kadar altın rezervi var?

Son dönemde art arda rekorlar kıran altın, Türkiye'de de yurttaşlar tarafından güvenli liman olarak görülüyor. Sadece parasını korumak isteyen halk değil ülkeler de altın rezervlerini artırarak ekonomik krizlere karşı kendilerini güvence altına alıyor. Verilere göre Türkiye, dünyada en çok altın rezervi bulunan 11 ülke arasında yer alıyor.

Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası ve Dünya Altın Konseyi, St. Louis Federal Rezerv Bankası'nın verilerine göre,Türkiye, 2023 itibarıyla en çok altın rezervi bulunan 11. ülke oldu.

Altının özellikle finansal belirsizlik zamanlarında, bir ülkenin ekonomik istikrarına olan güveni artıran, istikrarlı ve güvenilir bir değer deposu olduğu görüşünde buluşan birçok ülke, rezervlerini de artırmayı sürdürüyor.

Dünya üzerinde şu ana kadar çıkarılan tüm altınların neredeyse beşte biri merkez bankalarının elinde bulunuyor.

ekonomim.com'un aktardığı raporda yer alan 11 ülke ve altın rezervleri şöyle:

• ABD

8 bin 133 ton

• Almanya

3 bin 353 ton

• İtalya

2 bin 452 ton

• Fransa

2 bin 437 ton

• Rusya

2 bin 333 ton

• Çin

2 bin 192 ton

• İsviçre

bin 40 ton

• Japonya

847 ton

• Hindistan

801 ton

• Hollanda

612 ton

• Türkiye

479 ton