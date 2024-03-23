Dünya Spor Oyunları'nda sekiz madalya birden

Spor Servisi

Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda (Trisome Oyunları) Zeytinköy Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen atletizm branşının ilk gününde 800 metre yürüyüş, 100 metre ve 400 metre koşu ve cirit atma branşlarında yarıştı. Atlet Muhammet Eren Uysal, atletizmde ilk gün yarışlarında erkekler 800 metre yürüyüş kategorisinde dünya birincisi olmayı başardı.

Türkiye’yi temsil eden sporculardan Rıdvan Yalçın ise 100 metre koşuda gümüş, Mahmut Duhan Kutsal da 800 metre yürüyüşte gümüş, Muhammet Eren Uysal 400 metre koşuda gümüş, Kardelen Demir 800 metre yürüyüşte gümüş madalya kazandı. Kırımızı-beyazlı sporculardan Dilara Çevik ise 800 metre yürüyüşte bronz, Abdullah İnan da cirit atma da bronz, Emirhan Akçakoca 100 metre koşuda bronz, ayrıca Emirhan Akçakoca 800 metre yürüyüşte de bronz madalyanın sahibi oldu.